নয়াদিল্লি, 8 ফেব্রুয়ারি : "বিভাজন করে শাসনের নীতিটা প্রধানমন্ত্রী মোদির ক্ষেত্রেই কার্যকর" ৷ এই ভাষাতেই পাল্টা মোদিকে বিঁধলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ গতকাল মোদি লোকসভায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'বিভাজন ও শাসন' (Divide and Rule) নীতি নিয়ে চলার অভিযোগ তোলেন ৷ তার উত্তরে আজ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সাংসদ (Congress MP Mallikarjun Kharge slams PM Modi over divide and rule comment ) ৷ এমনকি আজ রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তব্যের মাঝেই কংগ্রেস নেতারা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে আসেন ৷ এ প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণের মাঝে আমরা ওয়াকআউট করেছি ৷ কারণ তিনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের বদলে শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যাচ্ছেন ৷"

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটা তাঁর ক্ষেত্রেই চলে ৷ প্রত্যেকটি দলকে ভাগ করে, ধর্ম আর জাতের নামে ভিতরে ভিতরে মানুষকে শেষ করছেন তিনি ৷ তারা বিভাজনের নীতিতে দেশ শাসন করেন ৷" খাড়গের দাবি, যেখানে সরকার স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, সেখানে তারা ভাঙন ধরায় ৷ এই প্রসঙ্গে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়ক ও সাংসদ কেনাবেচার অভিযোগ তোলেন ৷ তিনি বলেন, "বিধায়ক, সাংসদদের কেনা, তাদের কাজ ৷ এটা তাদের অভ্যেস ৷ তাদের স্বভাব দোষে তারা মিথ্যে বলতে বাধ্য হয় ৷"

আরও পড়ুন : Modi Attacks Congress-Rahul : নেহরুকে সামনে রেখে রাহুলকে নিশানা মোদির

বিজেপির মিথ্যে শুনতে শুনতে মানুষ বুঝতে পারছে না কাকে ভোট দেবে, অভিযোগ মল্লিকার্জুন খাড়গের ৷ তিনি বলেন, "মানুষ যদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে চায়, তাদের সেটা করতে দেওয়া হোক ৷ কিন্তু ক্ষমতায় কে আসবে, এ নিয়ে বিজেপির মিথ্যে প্রচারে মানুষ আজ বিভ্রান্ত ৷"

গেরুয়া শিবির মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে ৷ তাদের চিন্তাভাবনা মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে সমাজকে ডুবিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার ৷ মোদির নাম না করে খাড়গে বলেন, "যাঁরা স্বাধীনতার পর জন্মেছেন, তাঁরাই বলেন কংগ্রেস দেশের জন্য কিছু করেনি ৷ তারা হতাশ ৷"

লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরতে বিনামূল্যে ট্রেনের টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস ৷ বাসে তাদের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে আপ ৷ এই পদক্ষেপকে 'পাপ' বলে আখ্যা দেন মোদি ৷ কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই এবং কেন্দ্র তার দোষ লুকোতে চাইছে, জানান বিরোধী দলনেতা ৷

তিনি বলেন, "আমি একে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি ৷ মহারাষ্ট্রের রাজস্বমন্ত্রী এবং দিল্লি সরকারের এর জবাব দেওয়া উচিত ৷ মানুষের কোনও আশ্রয় ছিল না ৷ খাবার নেই, জল নেই, জামাকাপড় নেই ৷ তারা কোথায় যেত ? তাদের সাহায্য করাটা ভুল ? অন্যদের কটাক্ষ করে নিজেদের ভুল ঢাকা ঠিক নয় ৷"

আরও পড়ুন : Priyanka Gandhi slams PM Modi: লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলেছিলেন মোদি, পাল্টা আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার

সোমবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাবি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃকতায় মোদি কংগ্রেস ও আপকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন ৷ কংগ্রেসকে 'টুকরে টুকরে গ্যাং' বলে উল্লেখ করেন ৷