নয়াদিল্লি, 28 এপ্রিল : জ্বালানির দাম কমানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন রাহুল গান্ধি ৷ গতকাল প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে তেলের উপর ভ্যাট কমানোর আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ সেই প্রসঙ্গেই আজ টুইট করে মোদির এই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে জবরদস্তি বলে উল্লেখ করলেন (Congress leader Rahul Gandhi hits out at PM Narendra Modi over high fuel price) ৷

রাহুল টুইট করে লিখেছেন, "জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি - দোষী রাজ্য ৷ কয়লার অভাব - দোষী রাজ্য ৷ অক্সিজেনের অভাব - দোষী রাজ্য ৷" তিনি জানান, সব রকম জ্বালানি করের 68% কেন্দ্র নিয়ে নেয় ৷ তবু প্রধানমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করছেন ৷ তিনি লেখেন, "মোদির যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ সংহতিপূর্ণ নয়, জোরজবরদস্তির (federalism is "not cooperative but coercive") ৷"

বুধবার প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আকাশছোঁয়া জ্বালানির দাম নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন ৷ তিনি জাতীয় স্বার্থে সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে জ্বালানিতে রাজ্যগুলিকে ভ্যাট কমানোর কথা জানান ৷ বিশ্ব সংকটে সহযোগিতাপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুপ্রেরণায় (spirit of cooperative federalism) কাজ করার বার্তা দেন ৷

মোদি এও অভিযোগ করেন, অনেকগুলি রাজ্য পেট্রল ও ডিজেলে ভ্যাট কমানোয় কেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না ৷ অথচ কেন্দ্র গত নভেম্বরে শুল্ক কমিয়েছে ৷ ভ্যাট না কমানোয় সেখানকার মানুষের সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির জন্যও তা ক্ষতিকর ৷