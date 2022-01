নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি : লোহরির শুভেচ্ছাবার্তা দিতে গিয়েও রাজনীতি টানলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ উল্লেখ করলেন কৃষি বিলের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই ও কৃষি বিল প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ ৷

বৃহস্পতিবার লোহরি উপলক্ষে টুইট করেন রাহুল গান্ধি (congress leader rahul gandhi greets farmers on lohri) ৷ সেখানে তিনি কৃষকদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে লেখেন, গোটা দেশ সত্যাগ্রহের জয়ের উৎসব পালন করছে (Rahul Gandhi Says Country Celebrating Farmers victory of Satyagraha on Lohri) ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শীতের শেষ ও বসন্তের শুরুতে ফসল ঘরে তোলার জন্য পঞ্জাবে লোহরি পালিত হয় ৷ যা মূলত কৃষকদের উৎসব ৷ সেই কারণেই কৃষকদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ রাহুল গান্ধি উল্লেখ করেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের মত ৷

প্রসঙ্গত, 2020 সালে তিনটি কৃষি আইন পাস করায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তারপর কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেন ৷ যা প্রায় এক বছর ধরে চলে ৷ টানা অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যান তাঁরা ৷ শেষ পর্যন্ত কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্র ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই ঘোষণা করেন ৷ সেই আইন প্রত্যাহারকেই সত্যাগ্রহের জয় বলে উল্লেখ করেছেন রাহুল গান্ধি ৷

