নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: শোকজ নোটিশ পাঠানো হল তিন বিদ্রোহী কংগ্রেস নেতাকে ৷ তাঁরা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের (Rajasthan CM Ashok Gehlot) অনুগামী বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা সোনিয়া গান্ধির বিশ্বস্ত গেহলতের কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দিলে এবং তাঁর জায়গায় শচীন পাইলটকে মন্ত্রী করলে 90 জনেরও বেশি বিধায়ক পদত্যাগ করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন ৷ কংগ্রেসের দলীয় বিধায়কদের বৈঠকের (Congress Legislature Party (CLP) meeting) ঠিক আগে এই অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল ৷ এবার পদক্ষেপ করল হাইকমান্ড ।

বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলতে তড়িঘড়ি রাজস্থানে পৌঁছন কংগ্রেস ইন-চার্জ অজয় মাকেন ও মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ কিন্তু বিদ্রোহী বিধায়কেরা কথা বলতে অস্বীকার করেন এবং প্রবীণ দুই শীর্ষ নেতা ফিরে আসেন ৷ মাকেন (AICC in-charge Ajay Maken) এবং খাড়গে (Mallikarjun Kharge) দু'জনেই রাজস্থানের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ৷ তাঁদের সঙ্গে বৈঠক না হলেও একটি 'সমান্তরাল বৈঠক' করেন শচীন-বিরোধী কংগ্রেস বিধায়কেরা ৷ মাকেন একে 'বিশৃঙ্খলতা' (Indiscipline) বলে আখ্যা দেন ৷

মঙ্গলবার তাঁরা কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির (Congress Interim President Sonia Gandhi) কাছে এ সংক্রান্ত একটি লিখিত রিপোর্ট জমা দেন ৷ সেখানে গেহলত অনুগামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ (Disciplinary Action) পদক্ষেপ করার কথা জানান তাঁরা ৷

এরপর হাইকমান্ড গেহলতের ঘনিষ্ঠ তিন কংগ্রেস নেতাকে শোকজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন ৷ রাতেই শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে - আরটিডিসি চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র রাঠোর, দলের চিফ হুইপ মহেশ জোশী, সংসদীয় মন্ত্রী শান্তি ধাড়িওয়ালকে (Congress issues show cause notice to three Ashok Gehlot loyalists for indiscipline over Rajasthan Political Crisis) ৷ এদিকে মঙ্গলবার রাতে রাজস্থানের প্রায় 25 জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ সবমিলিয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন ঘিরে নাটকীয়তা চরমে পৌঁছেছে । এমতাবস্থায় দলের শীর্ষনেতারা কীভাবে সবদিক সামলান সেটাই দেখার ।