বেঙ্গালুরু, 1 ডিসেম্বর: পড়ুয়ার ব্যাগে কন্ডোম ! হতবাক স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ এমন ঘটনা ঘটেছে বেঙ্গালুরুর একটি স্কুলে ৷ ছুটির পর পড়ুয়াদের ব্যাগে কী আছে, তা দেখা হচ্ছিল ৷ সেখান থেকে মিলল কন্ডোম, কনট্রাসেপটিভ পিলস, সিগারেট, হোয়াইটনার (Condoms, contraceptives, cigarettes and whiteners found in school bag) ৷

এসব দেখে চক্ষু চড়কগাছ স্কুল কর্তৃপক্ষের ! অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাগ থেকে এমন সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে ৷ সম্প্রতি বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন, পড়ুয়ারা ক্লাসে মোবাইল ফোন নিয়ে আসছে ৷ এরপরেই কর্নাটকের অ্যাসোসিয়েটেড ম্যানেজমেন্ট অফ প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুলস (Associated Management of Primary and Secondary Schools in Karnataka, KAMS) তাদের তালিকাভুক্ত স্কুলগুলিকে ক্লাস শেষে পড়ুয়াদের ব্যাগ চেক করার নির্দেশ দেয় ৷

কেএএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক ডি শশীকুমার জানান, এটা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র ! স্কুল কর্তৃপক্ষ এই পড়ুয়াদের 10 দিনের ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ কার ব্যাগ থেকে কী পাওয়া গিয়েছে, সে বিষয়টিও তারা প্রকাশ করবে না ৷ পাশাপাশি পড়ুয়া ও তাঁদের অভিভাবকদের জন্য একটি কাউন্সেলিংয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷