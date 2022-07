মুজফফরপুর, 29 জুলাই: দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণের মাধ্যমে সমতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। ফলে দেশে বেকারত্ব ও নৈরাজ্য বাড়ছে ক্রমান্বয়ে। এই মর্মে বিহারের মুজফফরপুরের আদালতে অভিযোগ দায়ের হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ৷ প্রধানমন্ত্রী একা নন, অভিযোগ দায়ের হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে (Complaint filed against PM Modi and five central minister in Muzaffarpur court)।

অ্যাডভোকেট সুধীর কুমার ওঝা জানান, ভারতীয় সংবিধানের 201, 120B ধারায় রুজু হয়েছে মামলা দায়ের করা হয়েছে । পাশাপাশি 124A ধারায় দায়ের করা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও ৷ পোখাইরার বাসিন্দা আইনজীবী বিনায়ক কুমার প্রধানমন্ত্রী এবং চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। আগামী 6 অগস্ট ম্যাজিস্ট্রেট-ফার্স্ট ওয়েস্টার্ন আদালতে মামলাটির শুনানি রয়েছে ৷

