চণ্ডীগড়, 6 ডিসেম্বর: তিন বাহিনীতে কাজ করা (served in all three defence services) কর্নেল পৃথীপাল সিং গিল (Colonel Prithipal Singh Gill passes away) প্রয়াত হলেন ৷ রবিবার বিকেলে নিজের বাড়িতেই তিনি (colonel Prithipal Singh gill) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 100 বছর ৷ চলতি মাসের 11 তারিখই ছিল তাঁর জন্মদিন ৷ তবে তার আগেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যোদ্ধা (Second world war veteran passes away)৷ সেক্টর 25-এর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে ৷

(বিস্তারিত আসছে)