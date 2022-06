কোয়েম্বাটোর, 5 জুন : ব্যস্ত রাস্তায় ফুড ডেলিভারি বয়কে চড় । ফলশ্রুতিতে চরম পরিণতি হল কোয়েম্বাটোরের গ্রেড-1 ট্রাফিক কনস্টেবলের । শনিবার শহরের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বদলি করা হল তাঁকে ৷ ডেলিভারি বয়-কে কনস্টেবলের চড়ের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাতে দেখা যাচ্ছে, সিঙ্গানুল্লার থানার কনস্টেবল সতীশ অবিনাশী রোডের ট্রাফিক জংশনে এক ডেলিভারি বয়কে দাঁড় করিয়ে কষিয়ে থাপ্পড় মারছেন ৷ ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার (Coimbatore Traffic Constable transferred for slapping food delivery boy in busy road of Tamil Nadu) ৷

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় উঁচুতলার নির্দেশে শনিবারই কনস্টেবলকে বদলি করা হয়েছে ৷ মোহনাসুন্দরম নামে ওই ডেলিভারি বয় ফুড ডেলিভারি সংস্থা সুইগিতে কাজ করেন ৷ তাঁর বয়স 38 ৷ শুক্রবার বিকেলে তিনি খাবার দিতেই যাচ্ছিলেন ৷ রাস্তায় একটি বাসচালকের সঙ্গে তাঁর বচসা বাঁধে ৷ একটি প্রাইভেট স্কুল বাসের চালক বেপরোয়া বাস চালাচ্ছিল ৷ ব্যস্ত রাস্তায় বাসটি আরেকটু হলেই ফুটপাথের এক পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারত ৷

এমন সময় মোহনাসুন্দরম বাসচালককে সাবধান করতে যায় এবং তাঁদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয় ৷ ফলত যানজট তৈরি হয় রাস্তায় ৷ ডেলিভারি বয়কে সেই যানজটের জন্য দায়ী করে পুলিশ কনস্টেবল মোহনাসুন্দরমকে দু-দু'বার থাপ্পড় মারেন ৷ তাঁর মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেন, এমনকি বাইকটিরও ক্ষতি করে দেন কনস্টেবল ৷ এই ঘটনাটি ধরা পড়েছে রেকর্ড করা ভিডিয়োয় ৷

জানা গিয়েছে, কনস্টেবল সতীশ মোহনাসুন্দরমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কি জানেন এই বাসটি কার ? আর ট্রাফিকে কোনও সমস্যা হলে, তা দেখার জন্য তো পুলিশ রয়েছে ৷ তবে ডেলিভারি বয় শনিবার শহরে পুলিশ কমিশনারের অফিসে গিয়ে অভিযোগ করেন ৷ তার পরিণতি ট্রাফিক কনস্টেবলের বদলি ৷