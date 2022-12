চাইবাসা (ঝাড়খণ্ড), 10 ডিসেম্বর: শনিবার ঝাড়খণ্ডে আইইডি বিস্ফোরণ ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন 1 কোবরা কমান্ডো । পশ্চিম সিংভূম জেলার (West Singbhum of Jharkhand) রেংরা এলাকায় ঘটেছে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণটি ৷ আহত ব্যক্তি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন (কোবরা)-এর বিশেষ বাহিনীর সদস্য ৷ তিনি পায়ে আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে (CoBRA commando injured at IED Blast in Jharkhand) ।

পশ্চিম সিংভূমের নকশাল প্রভাবিত অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় সিআরপিএফ-এর কোবরা কমান্ডো (CoBRA commando) আহত হন । কোবরা বাহিনী হল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (CRPF) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৷ যেখান থেকে এর সৈন্যদের নির্বাচন করা হয় ।

ঝাড়খণ্ডের বারকেলা এলাকায় তল্লাশি অভিযান (search operation) চালাচ্ছিল বাহিনী । সিআরপিএফ সৈন্যরা নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী) এর কিছু সদস্যকে অস্ত্র শূন্য করার চেষ্টা করছিল । এর মধ্যেই আইইডি বিস্ফোরণটি ঘটে । তাতেই আহত হন কোবরা কমান্ডো ৷ এরপরেই তাঁকে চিকিৎসার জন্য এয়ারলিফট করে সেরাঞ্চিতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সূত্রের খবর ।