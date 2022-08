কোয়াম্বাটুর, 27 অগস্ট: প্রতারণা করে ধরা পড়া এবং তার জন্য শাস্তির মুখে পড়া নতুন কোনও বিষয় নয় । চিটফান্ড খুলে প্রতারণার ঘটনার সঙ্গে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় । কিন্তু কোয়াম্বাটুর যে ঘটনার সাক্ষী রইল, তার উদাহরণ খুব একটা পাওয়া যাবে না । চিটফান্ড সংস্থা খুলে 930 কোটির প্রতারণা করে 27 বছরের জেল হল 2 ব্যক্তির । তার সঙ্গে জরিমানা বাবদ দিতে হবে 171 কোটি টাকা ( Fine of 171 crore Imposed to the offenders) !

ত্রিপুরে 2009 সালে কাজ শুরু করে এই প্রতারক সংস্থা । অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তুলতে থাকে তারা । কিন্তু কয়েকবছর কাটতে না কাটতেই বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারেন তাঁদের টাকা উদ্ধারের আশা নেই । এরপরই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা । নানা প্রক্রিয়া পেরিয়ে 2013 সালে সংস্থার অধিকর্তা মোহনরাজ, ছেলে কাতির্ভান এবং অংশীদার কমলাবল্লিকে গ্রেফতার করে সিবিআই ।

প্রায় 9 বছর ধরে চলে বিচার পর্ব । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটনাক্রম বেশ কয়েকবার নাটকীয় মোড় নেয় । সংস্থার মালিকদের তরফে টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয় । বাজার থেকে তোলার টাকার সঙ্গে একবছরের সুদও ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আদালতে । কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত হননি বিচারক । তিনি দোষীদের 171 কোটি 74 লাখ 50 হাজার টাকার জরিমানা এবং 27 বছরের কারাবাসে দণ্ডিত করেন । বিচারক আরও জানান, জরিমানার বাবদ যে টাকা আসবে তা এই মামলার 1402 জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে । তবে এই ঘটনায় সিবিআই যেভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে তাতে খুশি হতে পারেননি বিচারক । তদন্তকারী সংস্থাকে তিনি নির্দেশ দেন মোট 58 হাজার বিনিয়োগকারীর থেকে যে টাকা তোলা হয়েছে তা উদ্ধারের জন্য় তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে ।