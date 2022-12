ধানবাদ (ঝাড়খণ্ড), 5 ডিসেম্বর: ফুটপাথ থেকে এক মাসের শিশুকন্যাকে চুরি করে পালাল দুই বাইক আরোহী (Child Theft Captured on CCTV)৷ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার ধান্দসারে জোডাফাটক কাবরিস্তান রোডের কাছে এই ঘটনা ঘটেছে (Theft of girlchild in Dhansar area of Dhanbad)৷ গোটা ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়লেও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মামলা হয়নি । চুরি যাওয়া শিশুর বাবার দাবি, তিনি পুলিশের কাছে গেলে কোনও সাহায্য করা হয়নি ৷ বরং তাঁকেই খোঁজ করতে বলা হয় মেয়েকে (Bikers Steal Girl Child)।

শিশুটি চুরির ঘটনা সেখানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে । সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, শনিবার রাত 10টার দিকে শিশুটিকে চুরির ঘটনা ঘটে । ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের অভিযোগ, এই ঘটনায় বিচার চাইতে তাঁরা থানায় গেলেও কোনও লাভ হয়নি । তবে পুলিশের দাবি, শিশু চুরির কোনও অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি ৷

সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমোচ্ছিল শিশুটি ৷ একটি বাইকে চড়ে দুই ব্যক্তি সেখানে আসেন ৷ শিশুটির বাবা-মা পেশায় দিনমজুর এবং কর্মস্থলের কাছেই ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা । বাইক আরোহীদের একজন কিছু সমস্যা হওয়ার অজুহাতে সেখানে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । এলাকায় যানবাহন চলাচল কমে গেলে অভিযুক্তরা শিশুটিকে তুলে নিয়ে এসে বাইকে চড়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন ৷

শিশুটির বাবা অশোক রেভানি বলেন, "আমরা কবরিস্তান রোডের কাছে একটা জায়গায় ঘুমাচ্ছিলাম । কাজ শেষ করে বাড়িতে না গিয়ে সেখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । আমি, আমার স্ত্রী ও দুই সন্তানের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিলাম । আমার একটি এক বছরের ছেলে এবং এক মাসের মেয়ে রয়েছে । ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মেয়ে নিখোঁজ । আমি বিষয়টি পুলিশকে জানালে তারা আমাদের নিজেদের মতো করে তল্লাশি চালাতে বলে ।"

অন্যদিকে, ধান্দসার থানার এসএইচও রাজ কুমার এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন ৷ তিনি বলেন, "কেউ কোনও অভিযোগ করেনি । কোনও ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এলে আমরা বিষয়টি দেখব ।"