চেন্নাই, 29 সেপ্টেম্বর: রেসিং বাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছিল তরুণ ৷ তার গতির বলি হয় এক পথচারী ৷ তীব্র গতিতে এবং বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে তরুণ ওই ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলে ৷ ঘটনাটি ঘটেছিল 2018 সালের 15 জুলাই তামিলনাড়ুর পালাভাক্কম এলাকার ইসিআরে ৷ এই বাইক দুর্ঘটনার 'মোটর অ্যাকসিডেন্টস ক্লেমস ট্রাইবুনাল'-এর প্রধান বিচারপতি টি চন্দ্রশেখরন তরুণের বাবাকে 41 লাখ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন । (Chief Judge of the Motor Accidents Claims Tribunal award large amount of money) ৷

ঘটনাচক্রে ওই বাইকের মালিক অভিযুক্ত তরুণের মালিক ৷ প্রথমে মৃত জোসেফের মা এবং স্ত্রী 22 লক্ষ 25 হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন (Biker killed a person during a bike race) ৷ বিচারপতি এই অঙ্ক দ্বিগুণ করেন ৷ কারণ বাইকটির না তো ছিল বিমা, আর না তো তরুণের কাছে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ৷ এদিকে জোসেফ পেশায় একজন সামান্য জলের পাইপ সারানোর মিস্ত্রি এবং খাবার ডেলিভারি এজেন্ট ৷

আরও পড়ুন: লখিমপুর খেরিতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত 8, আহত 24

ঘটনার দিন দীনেশ কুমার তাঁর বন্ধুদের নিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল ৷ সে ভোর ভোর পালাভাক্কমের কাছে একটি চায়ের দোকানে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় দুর্ঘটনায় মারা যান জোসেফ ৷ আদালত রায়ে জানিয়েছে, জোরে এবং বেপরোয়া ভাবে বাইক চালানোর জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ তাই বাইক চালক এবং তার বাবা যুগ্মভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে ৷ শুধু তাই নয়, যেদিন থেকে মামলা দায়ের হয়, সেদিন থেকে 7.5 শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে ৷ আগামী তিন মাসের মধ্যেই ৷

সুপ্রিম কোর্টের একাধিক মামলার রায়ের উদাহরণ তুলে ধরেন বিচারপতি ৷ বিচারপতি বলেন, "এটা একেবারে যথোপযুক্ত মামলা ৷ যেখানে ট্রাইবুনালের আবেদনকারীর ক্ষতিপূরণের দাবিকে নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রয়োজন নেই ৷ ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি এবং দোষী যে ধরনের কাজ করেছে তাতে সর্বোচ্চ আদালতকে অনুসরণ করে এই ট্রাইবুনাল আরও বেশি দাবি করতেই পারে ৷"