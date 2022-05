রুদ্রপ্রয়াগ, 6 মে : মন্দির খুলতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে পুজো দেওয়া হল ৷ 3 মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চারধাম যাত্রার সূচনা হয়েছে ৷ সেদিনই খুলেছে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ৷ দীর্ঘ 6 মাস বন্ধ থাকার পর আজ শুক্রবার ভোর 6.25 মিনিটে খুলল কেদারনাথ মন্দিরের দরজা ৷ প্রথম পুজো নরেন্দ্র মোদির নামে (First worship in the name of PM Modi as Kedarnath Dham opened) ৷ 8 মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজা ৷

মন্দিরের দরজা খোলার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামী ও তাঁর স্ত্রী গীতা ধামী ৷ তাঁরা মন্দিরে পুজো দেন ৷ 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি কেদারনাথ ৷ প্রাচীন রীতি মেনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত করা হয় ৷ 15 কুইন্টাল ফুল দিয়ে পুরো মন্দির সাজানো হয়েছে ৷ গত বছর 6 নভেম্বর কেদারনাথ বন্ধ হয়ে যায় ৷

মন্দাকিনি নদীর ধারে অবস্থিত কেদারনাথ চার ধামের অন্যতম ৷ 800 শতকে আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দির নির্মাণ করেন ৷ এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করা হয় ৷ তবে দরজা খুলে শিবের কাছে সবার আগে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় পুজো দেওয়া হল ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার ভক্ত অপেক্ষা করেছিলেন, কখন দরজা খুলবে ৷ কপাট খুলতেই ভক্তরা 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিতে থাকেন ৷

উত্তরাখণ্ড সরকার চারটি ধামে ভক্তদের সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে ৷ কেদারনাথে প্রতিদিন 12 হাজার ভক্ত আসতে পারবেন ৷ বদ্রীনাথের জন্য সংখ্যাটা 15 হাজার, গঙ্গোত্রীতে 7 হাজার এবং যমুনোত্রীতে 4 হাজার তীর্থযাত্রী দেবতা দর্শনের অনুমতি পাবেন ৷ দেশ, এমনকি বিদেশ থেকেও লাখে লাখে ভক্ত, দর্শনার্থীরা ভিড় জমান চারটি ধামে ৷