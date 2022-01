নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি : করোনার চিকিৎসায় অক্সিজেনের হাহাকার দ্বিতীয় ঢেউয়েই প্রত্যক্ষ করেছে ভারত ৷ তৃতীয় ঢেউয়ে সেই পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তাই আগেই সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তাই বুধবার কেন্দ্রের তরফে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত অক্সিজেনের মাত্রা কোথায়, কত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে (centre send letter to all states uts for increase medical oxygen availability) ৷

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ওই চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ (Union Health Secretary Writes Letter to All State and UTs) ৷ তিনি ওই চিঠির মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অন্তত 48 ঘণ্টা ব্য়বহার করা যাবে এমন চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মজুত করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তাছাড়া অক্সিজেনের সিলিন্ডার ও কনসেনট্রেটর সরবরাহ বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে ওই চিঠিতে ৷

করোনা অতিমারীতে রোগীদের চিকিৎসায় বাইপ্যাপ, এসপিওটু-র পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ এই সংক্রান্ত পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, তা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে যাচাই করে নিতে বলেছেন ৷

ওই চিঠিতে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে করোনা অতিমারী পরিস্থিতি দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কথা ৷ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পাশে কেন্দ্র দাঁড়িয়েছে বলেও ওই চিঠিতে দাবি করেছেন রাজেশ ভূষণ ৷

