নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর : 2022 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর (Free Ration to Publice) ৷ আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ অনুরাগ ঠাকুর জানান, আগামী বছর অর্থাৎ,2022 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা’র (PM Garib Kalyan Anna Yojana) আওতায় সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে রেশনের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হবে (Free Ration to Publice Till March 2022) ৷

অনুরাগ ঠাকুর বলেন, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয় (PM Garib Kalyan Anna Yojana Extend to March 2022) ৷ সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার পরিষেবা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হবে (PM Garib Kalyan Anna Yojana Extend)৷" এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Thanks to Narendra modi) ৷ একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রীকে উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান তিনি ৷

আরও পড়ুন : Union Cabinet on Farm Laws Repeal : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কৃষি আইন বাতিলের প্রস্তাবে সিলমোহর

ওই টুইটে শুভেন্দু লেখেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার সময়সীমা 2022 সালের মার্চ পর্যন্ত বাড়ানোয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ ৷ অন্তত তৃণমূল আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনের প্রচারে বলতে পারবে ‘বাংলার মেয়ে’ রেশন বিতরণ করছেন (Suvendu Thanks PM for Extention of PM Garib Kalyan Anna Yojana) ৷’’