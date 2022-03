নয়াদিল্লি, 30 মার্চ : সপ্তম পে-কমিশনের আওতায় 3 শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানো হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের (Central government employees to get increased 3 per cent DA) ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বুধবার অনুমোদন পেল বিষয়টি ৷ বর্ধিত হওয়ার পর এখন থেকে 34 শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৷ মহার্ঘভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্সের পাশাপাশি ডিয়ারনেস রিলিফও বাড়ানো হল 3 শতাংশ ৷ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরাও এবার থেকে 34 শতাংশ হারে ডিআর পাবেন ৷ যা কার্যকর হচ্ছে 1 ফেব্রুয়ারি, 2022 থেকে (The decision will come into effect starting January 1 2022) ৷

বর্ধিত মহার্ঘভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফের ফলে উপকৃত হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের 47.68 লক্ষ কর্মচারী এবং 68.62 লক্ষ পেনশনভোগী ৷ কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফ-বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে এখন বার্ষিক 9544.50 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ শেষবার 2021 অক্টোবরে একই হারে বেড়ে 31 শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৷

আরও পড়ুন : নাড্ডার কাছে রামপুরহাট কাণ্ডের রিপোর্ট পেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের

একবছরেরও বেশি সময় থমকে থাকার পর 2021 জুলাইয়ে অতিমারী পরবর্তী সময় প্রথমবারের জন্য মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 17 শতাংশ থেকে একলাফে বেড়ে মহার্ঘভাতা বাড়ানো হয়েছিল 28 শতাংশ ৷