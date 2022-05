নয়াদিল্লি, 17 মে : চেন্নাইয়ে কার্তি চিদম্বরমের বাড়ি এবং দেশের বিভিন্ন শহর মিলিয়ে মোট 9টি জায়গায় সিবিআই এর তল্লাশি (CBI Raids Nine Locations Linked to Karti Chidambaram in Visa Corruption Case) ৷ অভিযোগ, লোকসভার সাংসদ কার্তি চিদম্বরম 250 চিনা নাগরিকের থেকে বেআইনিভাবে 50 লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভারতের ভিসা পেতে সাহায্য করেছেন ৷ এ নিয়ে লোকসভার সাংসদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CBI Investigation Against Karti Chidambaram) ৷ আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এ দিন সকাল থেকে সাংসদের চেন্নাইয়ের বাড়ি সহ মোট নয় জায়গায় তল্লাশি শুরু করে সিবিআই ৷

চেন্নাইয়ে মূলত 3টি জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷ মুম্বইতেও 3টি জায়গা চলে সিবিআই এর তল্লাশি ৷ আর কর্ণাটক, পঞ্জাব ও ওড়িশার একটি জায়গায় এ দিন সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের এই অভিযান নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে একটি টুইট করেছেন কার্তি ৷ লিখেছেন, ‘‘আমি গুনতে ভুলে গিয়েছি ৷ এনিয়ে ঠিক কতবার হল ? রেকর্ড রাখতে হবে ৷’’ তাঁর এই টুইটে তিনি কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার নাম উল্লেখ করেননি ৷ তবে, উল্লেখ না করলেও, তাঁর এই টুইট যে সিবিআই এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷

আরও পড়ুন : 105 দিন পর জামিন পেলেন পি চিদম্বরম

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে নতুন করে দুর্নীতির মামলা প্রসঙ্গে সিবিআই এর তরফে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউপিএ শাসনকালে কার্তি চিদম্বরম 50 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন ৷ তার বিনিময়ে চিনের 250 জনকে ভারতের ভিসা পেতে সাহায্য করেছিলেন ৷ প্রসঙ্গত, কার্তি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে আইএনএক্স মিডিয়াকে ফরেন প্রমোশন বোর্ডের ছাড়পত্র পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই ৷ যে মামলায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তথা কার্তির বাবার পি চিদম্বরমের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে ৷ এমনকি তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল ৷