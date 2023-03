গয়া, 8 মার্চ: অন্যান্য দিনের মত এদিনও সেনাছাউনিতে চলছিল মহড়া ৷ কিন্তু মুহূর্তের অসচেতনতায় হোলির সকালে ঘটে গেল মারাত্মক দুর্ঘটনা ৷ অনুশীলনের সময় অসাবধানতাবশত সেনাছাউনি থেকে নিক্ষেপ হওয়া কামানের গোলা প্রাণ কাড়ল তিন নিরীহ গ্রামবাসীর ৷ তিন জনই একই পরিবারের ৷ আহত একাধিক ৷ বুধবার মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল বিহারের গয়া জেলার গুলার বেদ গ্রাম (Cannon bomb from military training explodes at a village in Gaya)

প্রাথমিক পাওয়া খবর অনুযায়ী, মৃত 3 জন একই পরিবারের সদস্য ৷ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে 6 জন ৷ চিকিৎসার জন্য আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ গয়ার গ্রামে রঙের উৎসবের আনন্দ এদিন সকালে বদলে যায় বিষাদে ৷

পুলিশের দেওয়া প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গয়ার দোভি ব্লকের ত্রিলোকপুরে রোজকার মতোই শুটিং অনুশীলন চলছিল সেনাকর্মীদের ৷ কিন্তু এদিন কামান থেকে নিক্ষেপিত গোলা শুটিং রেঞ্জের পরিধি পেরিয়ে সংলগ্ন গ্রামে গোবিন্দ মাঝির বাড়ির ছাউনিতে গিয়ে পড়ে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোবিন্দ মাঝি, তাঁর মেয়ে কাঞ্চন এবং জামাই সূরজ কুমারের ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম আরও তিন জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মগধ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷

জানা গিয়েছে, যে সময় কামানের গোলাটি ছিটকে এসে পড়ে সে সময় গোবিন্দ মাঝি পরিবার নিয়ে হোলিতে মত্ত ছিলেন ৷ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পরবর্তীতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ৷ গয়ার সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, "খবর পেয়েই আধিকারিকরা গুলার বেদ গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন ৷ ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত না-হওয়া পর্যন্ত কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই আমরা ৷ তদন্তের পরই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে পুলিশ ৷"