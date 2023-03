নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: এবছর গরম বাড়বে, দাবদাহে পুড়বে ভারত ৷ মঙ্গলবার এই মর্মে মার্চের মাঝামাঝি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনকে সতর্ক করল ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবা ৷ আসন্ন গ্রীষ্মকালের পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে একটি বৈঠক হয় ৷ তারপর গৌবা এবছর গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা আগের থেকে বাড়বে বলে জানায় (Cabinet Secretary Rajiv Gauba noted that hotter than normal summer in 2023) ৷ ক্যাবিনেট সচিব উল্লেখ করেন, "এবছর সাধারণের তুলনায় গরম বাড়তে পারে ৷ যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ৷ তাই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে ৷"

গৌবা আরও জানান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দফতরগুলি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে । যাতে সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া যায় ৷ তাপপ্রবাহ নিয়ে সংশ্লষ্ট দফতরগুলি সচিবরা কতটা তৈরি, তা জানতে গৌবা প্রধান সচিব এবং ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরদের অনুরোধ করেছেন ৷ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ সেগুলি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানান ৷ হ্যান্ড পাম্প সারানো, আগুন নেভানোর বন্দোবস্ত, মক ড্রিলের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতিগুলির উপর জোর দেন ক্যাবিনেট সচিব ৷ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং প্রয়োজনে সাহায্য পাঠাবে ৷

ভারতের আবহাওয়া দফতর (India Meteorological Department, IMD) বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা কেমন থাকবে, তা জানিয়েছে ৷ আইএমডির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মার্চ থেকে মে- এই সময়কালে উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, মধ্য ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ তবে দক্ষিণ ভারতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা তার থেকে কম থাকবে ৷

