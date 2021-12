নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর : তামিলনাড়ুর কুন্নুরে বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনায় সওয়ার 14জনের মধ্যে মৃত্যু হল 13 জনেরই (13 of the 14 personnel involved in the military chopper crash in Tamil Nadu died ) ৷ যার মধ্যে ছিলেন দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত (CDS General Bipin Rawat passes away) ৷ ৷ বুধবার বেলা 12টার কিছু পরে বায়ুসেনার এমআই-17 ভি-5 চপার সস্ত্রীক সেনার সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত-সহ 14 জনকে নিয়ে ভেঙে পড়ে ৷ সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত-সহ আহতদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ওয়েলিংটন সেনা হাসপাতালে ৷ সেখানেই মৃত্যু হয় জেনারেল রাওয়াতের ৷

দুর্ঘটনার ভেঙে পড়ার পরেই চপারটিতে আগুন ধরে যায় ৷ চপারের ভিতরে থাকা বেশ কয়েকজনের দেহ ঝলসে যাওয়ায় তাঁদের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় সেনা হাসপাতালে ৷ এরপরেই সন্ধে 6টা নাগাদ ভারতীয় বায়ু সেনা টুইট করে সস্ত্রীক সেনাপ্রধানের মৃত্যুর খবর জানায় ৷ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "জেনারেল রাওয়াত অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সাহসের সঙ্গে দেশকে সেবা করেছেন ৷ দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক হিসেবে সেনাবাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন তিনি ৷"

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আগামিকাল চপার দুর্ঘটনা ইস্যুতে সংসদে বিবৃতিও দেবেন (Defence minister Rajnath Singh will brief Parliament on the IAF chopper crash in Coonoor on Thursday) ৷ এদিনের মত রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নয়াদিল্লিতে বিপিন রাওয়াতের বাসভবনে হাজির হন ৷ সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে ৷ সেখানে বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনা বিষয়ক ঘটনাক্রম প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন তিনি ৷ সন্ধে সাড়ে 6টায় তড়িঘড়ি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকা হয়েছে (Cabinet Committee on Security (CCS) to meet today at 6.30) ৷

চপার দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে টুইট করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ উদ্ধারকার্যে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে টুইটে জানিয়েছেন তিনি ৷ কোয়েম্বাটোরের অনুষ্ঠান বাতিল করে ফিরছেন তিনি ৷