নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: 18 নয়, মেয়েদের বিয়ে করার ন্যূনতম বয়স হোক 21 বছর ৷ এই প্রস্তাবকে আইনি স্বীকৃতি দিতে আরও এক ধাপ এগোল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (Cabinet clears proposal to raise marriage age of women) মেয়েদের বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর (marriage age of women from 18 to 21) করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে ৷

সূত্রের মারফৎ জানা গিয়েছিল যে, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন 2006-এ (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) একটি সংশোধনী এনে তা মন্ত্রিসভার পাশ করার পর সংসদে পেশ করবে কেন্দ্র ৷ এই সংশোধনীকে বৈধতা দিতে এর সঙ্গে জড়িত বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) ও হিন্দু বিবাহ আইন, 1995-এও (Hindu Marriage Act, 1995) প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

আরও পড়ুন: Child Marriage Stopped: দেগঙ্গায় নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ, আসর থেকে পালাল বরযাত্রীরা

2000 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিষয়টির উল্লেখ করার পরের বছরই এই নিয়ে পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 2000 সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রের গঠিত জয়া জেটলির নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্স এই নিয়ে প্রস্তাব পেশ করে নীতি আয়োগে ৷ মাতৃত্বের বয়স, প্রসূতির মৃত্যুর হার, পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করার পর প্রস্তাব পেশ করে টাস্ক ফোর্স ৷

আরও পড়ুন: নাবালিকার বিয়ে আটকাল চাইল্ড লাইন

এর আগে জয়া জেটলি (Jaya Jaitley on age of marriage for women) বলেছিলেন, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স (legal age of marriage for women) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যের প্রধান কারণ হল মহিলাদের ক্ষমতায়ন ৷ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, দেশের সার্বিক প্রজনন হার কমছে ৷ বর্তমানে দেশের প্রজনন হার 2.2 ৷ তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাস্ক ফোর্স যে এই প্রস্তাব দেয়নি, তা স্পষ্ট করে দেন জয়া জেটলি ৷ সরকারি বিশেষজ্ঞ ভিকে পাল, স্বরাষ্ট্র দফতর, মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতর ও আইন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেরই মত, বিয়ে কিছুটা দেরিতে হলে অর্থনীতিতে, সামাজিক ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যে, পরিবারে ও শিশুদের উপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ৷