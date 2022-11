নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: আজ উপনির্বাচনের ভোটগণনা ৷ দেশের 6টি রাজ্যের 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার সকাল থেকে ভোট গণনা শুরু হয়েছে৷ বিজেপি ছাড়া তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (Telangana Rashtra Samithi, TRS), রাষ্ট্রীয় জনতা দল (Rashtriya Janata Dal, RJD), সমাজবাদী পার্টি (Samajwadi Party, SP) এবং বিজু জনতা দল (Biju Janata Dal, BJD) ৷ 3 নভেম্বর বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশায় মোট 7টি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয় (The polling was held on November 3 in Mokama and Gopalganj assembly constituencies of Bihar, Andheri (East) of Maharashtra, Adampur of Haryana, Munugode of Telangana, Gola Gokarannath of Uttar Pradesh, and Dhamnagar of Odisha) ৷ রবিবার ফল প্রকাশ ৷

বিস্তারিত আসছে...