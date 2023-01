বিলাসপুর, 22 জানুয়ারি: ছত্তীশগড়ের বিলাসপুরে পথ দুর্ঘটনায় (Tragic Accident in Bilaspur) জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তিনজনের (3 Burnt Alive in Car Accident)৷ শনিবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি ৷ সঙ্গে সঙ্গে সেই গাড়িতে আগুন ধরে যায় ৷ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ গাড়িতে আটকে পড়ায় বেরোতে পারেননি যাত্রীরা ৷ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিনজনের ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে (Burnt alive after car hitting tree in Bilaspur)৷

অগ্নিদগ্ধ গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন যাত্রীরা: শনিবার রাত একটার দিকে রতনপুর থানা এলাকার পোদি গ্রাম পঞ্চায়েতের পেট্রোল পাম্পের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে । গাছে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় । আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে যাত্রীরা গাড়ির ভেতরেই আটকে পড়েন ৷ তার থেকে আর বের হতে পারেননি ।

সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে গাড়িটিও

পোড়া গাড়ি থেকে উদ্ধার 3 কঙ্কাল: প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, আরোহীরা গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন এবং মর্মান্তিক ভাবে তাঁদের মৃত্যু হয় । গাড়ির ভেতরে কতজন বসেছিলেন তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় । তবে সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া গাড়িটিতে 3 জনের কঙ্কাল দেখা গিয়েছে । দুর্ঘটনার পর পথচারীরা রতনপুর থানায় খবর দেন । পুলিশ তদন্ত করছে । আশঙ্কা করা হচ্ছে গাড়িটিতে চারজন যাত্রী ছিলেন ।

রতনপুর থেকে পেন্দ্রা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা: গাড়িটির নম্বর সিজি 10 বিডি 7861 । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, গাড়িটি শাহনওয়াজ নামে এক ব্যক্তির । তবে গাড়িতে কারা ছিলেন এবং শাহনওয়াজ ছিলেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি । বিলাসপুর থেকে ফরেন্সিক টিমকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে । সেই নমুনা পাঠানোর পর তদন্ত অগ্রগতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ রতনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে । নিহতরা বিলাসপুরের বাসিন্দা বলে অনুমান করা হচ্ছে ।

গাড়ির লকিং সিস্টেম জ্যাম হওয়ায় কেউ বেরোতে পারেননি: কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে জল্পনা চলছে । গাছে ধাক্কা মারার পর গাড়ির লকিং সিস্টেম জ্যাম হয়ে যায় ৷ যে কারণে গাড়ির যাত্রীরা দরজা খুলতে পারেননি । অথবা গাড়ির আরোহীরা দুর্ঘটনার পর অজ্ঞান হয়ে যান এবং গাড়ি থেকে নামতে পারেননি । এরই মধ্যে হঠাৎ গাড়িতে আগুন লেগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে । ফলে আরোহীরা আর পালাবার পথ পাননি বলে মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷