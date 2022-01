নয়াদিল্লি, 8 জানুয়ারি : নিজস্ব পরিচয় তৈরি করা এবং প্রচারের আলোয় আশাই উদ্দেশ্য ছিল ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপের প্রস্তুতকারীর (Bulli Bai App Creators intention was to get publicity) ৷ তদন্ত শুরু করার পর এমনই তথ্য দিল্লি পুলিশের হাতে এসেছে ৷ প্রসঙ্গত, গত রবিবার বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার হওয়া যুবক নীরজ বিষ্ণোই বিতর্কিত বুল্লি বাই অ্য়াপ তৈরি করেছে বলে অভিযোগ ৷ ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপে মূলত মুসলিম মহিলাদের নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করা এবং তাঁদের হেনস্থা করার মত বিষয়বস্তু পোস্ট করা হত ৷ যে ঘটনায় মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরু থেকে নীরজ বিষ্ণোই নামে একুশ বছরের এই যুবককে গ্রেফতার করেছে ৷

তবে, পুলিশের তরফে এমনটাও জানানো হয়েছে যে নীরজ বিষ্ণোইকে দিয়ে কেউ ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপে মহিলাদের নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করাত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ আর সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে যে সব বিষয়বস্তু তিনি ব্যবহার করেছেন, তাতে এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Niraj Bishnoi mastermind of Bulli bai case) ৷ এমনকি এর আগে একই রকম একটি মামলা, অর্থাৎ, ‘সুল্লি ডিলস’ এর সঙ্গেও নীরজের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ আর সে নিয়ে নিশ্চিত হতে, পুলিশ তদন্ত করছে ৷

কারণ, নীরজের বর্তমান নেটওয়ার্ক ‘সুল্লি ডিলস’র সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে (Bulli Bai App Creator Has A Link with Sulli Deals Mastermind) ৷ তাই নীরজ বিষ্ণোই যে ডিভাইস ব্যবহার করতেন, সেটিকে সাইবার শাখার আধিকারিকরা স্ক্যান করে দেখছেন ৷ পুলিশ এমনটাও মনে করছে, নীরজের মাধ্যমে ‘সুল্লি ডিলস’র মাথা অবধি পৌঁছতে পারবে তারা ৷ তবে, আশ্চর্যভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম জেলায় নথিভুক্ত একটি মামলায় যেখানে একজন মহিলা সাংবাদিক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সেখানে বিষ্ণোই নিজেকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসাবে জাহির করেন ৷ এতে তিনি সাইবার শাখার তদন্তকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, দিল্লি পুলিশে ওই মহিলা সাংবাদিক নিজের অভিযোগ দায়ের করার পর বিষ্ণোই দিল্লি পুলিশের সাইবার শাখাকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করেছিলেন ৷ সেখানে তিনি নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে দাবি করেছিলেন ৷ তাঁর মূল উদ্দেশ্যে ছিল তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং কতদূর পুলিশ এগিয়েছে তার খোঁজ রাখা ৷ যা তার ফোন রেকর্ডের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে ৷ তবে, বিষ্ণোই এর আগেও টুইটারে একটি ভুয়ো প্রোফাইল খুলেছিলেন ৷ যেখানে অভিযোগকারীর ছবিতে বিকৃত মন্তব্য করেছিলেন তিনি ৷

পুলিশি জেরায় বুল্লি বাই অ্য়াপ তৈরির কথা স্বীকার করেছেন নীরজ বিষ্ণোই ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, বুল্লি বাইয়ের টুইটার ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি, গিটহাব সফ্টওয়্যার ডেভলপিং সিসটেম ব্যবহার করে বুল্লি বাই অ্যাপটিও তিনি করেছেন ৷ গতবছর নভেম্বর মাসে এই অ্যাপটি তৈরি করা হয় ৷ আর 31 ডিসেম্বর টুইটার অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন নীরজ বিষ্ণোই ৷