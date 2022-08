বারাণসী, 6 অগস্ট: শুরুটা হয়েছিল মার্চ মাসে ৷ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময়৷ যত দিন যাচ্ছে ততই উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে 'বুলডোজার' ৷ বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তাঁর সমর্থকরা 'বুলডোজার বাবা' বলে ডাকতেন (Bulldogger is becoming popular in UP) ৷ পাশাপাশি প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী শর্মার মন্তব্য নিয়েও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে ৷

এমতাবস্থায় অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙতেও বুলডোজারের সাহায্য নেয় প্রশাসন ৷ তবে এই ঘটনায় শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল যোগী সরকারকে ৷ এবার বুলডোজার রাখির দেখা মিলল উত্তরপ্রদেশে ৷ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে ইতিমধ্যেই দেখা মিলছে বুলডোজার রাখির ৷ এর পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া রাখিও মন কাড়ছে ক্রেতাদের ৷

চাহিদা থাকায় বিক্রেতারাও প্রচুর পরিমাণে বুলডোজার রাখি মজুত করছেন ৷ পাইকারি বিক্রেতা আসিফ জানালেন ,ইতিমধ্যেই 100 বাক্স বুলডোজার রাখি বিক্রি করে ফেলেছেন ৷ তাও আবার মাত্র 10 দিনের মধ্যে ৷ এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বুলডোজার রাখির চাহিদা ঠিক কতটা ৷ ভাই-বোনের এই উৎসব ঘিরে সমাজের সব স্তরের মধ্যেই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ৷ সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে প্রতিবছরই রাখিতে মেতে ওঠেন ভাই-বোনেরা ৷ উৎসবের সঙ্গেই চলে দেদার খাওয়া-দাওয়া আর উপহার বিনিময় করা ৷ আর তাই বাজার ধরতে অভিনব কোনও বিষয়ের উপর রাখি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিতে চান ব্যবসায়ীরাও ৷ সেদিক থেকে বুলডোজার রাখি যে অনেকটা এগিয়ে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ৷