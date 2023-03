নয়াদিল্লিতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল বিল্ডিং

নয়াদিল্লি, 8 মার্চ: রাজধানীতে ফের ভেঙে পড়ল বিল্ডিং। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, হুড়মুড় করে বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ছে । পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধসের কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি । যদিও বিল্ডিংটি ধসে পড়ায় কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, পুলিশ কিংবা দমকলের তরফে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি (Building collapses in Delhi)। ঘটনাটি ঘটেছে নয়াদিল্লির ভজনপুরা এলাকায় ।

ঠিক কী ঘটেছে ?

বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ার বিভিন্ন ছবি এবং ভিডিয়ো টুইটারে শেয়ার করা হয়েছে (Delhi building collapse video)। সেরকমই একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে বাড়িটির বাইরের দেওয়াল থেকে চাঙর খসে পড়ছিল (Building collapses in Bhajanpura Delhi )। তারপরেই ওই চাঙরের টুকরো পড়ায় বাড়ির পাশে থাকা একটি লাইটপোস্টে বিদ্যুতের ঝলকানি শুরু হয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে সম্পূর্ণ বিল্ডিং (Video of Building collapses goes Viral) ।

হতাহতের খবর এখনও মেলেনি:

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োতেই দেখা যাচ্ছে, বাড়িটি ভেঙে পড়ার পর ধ্বংসাবশেষের স্তূপের কাছে হাঁটছে স্থানীয়রা। বুধবার বিকেল 3টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান দমকল কর্মীরা । এরপরই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলছে । পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, ভেঙে পড়া বাড়িটিতে কেউ ছিল কি না, স্পষ্ট নয়। স্থানীয়রা বিল্ডিংটি পুরনো বলে দাবি করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছুই নিশ্চিত জানানো হয়নি ।

সম্প্রতি উত্তর দিল্লির রোশনারা রোডেও আগুন ধরার পরে একটি চারতলা বিল্ডিং ধসে পড়ে । তবে সৌভাগ্যবশত সেখানে কোনও প্রাণহানি হয়নি । যদিও ভেঙে পড়ার সময় আগুন নেভানোর কাজ চলছিল । মৃত্যুমুখ থেকে ফিরছিলেন প্রায় 100 দমকল কর্মী । ডিসেম্বরে নয়াদিল্লিতেই আরেকটি চারতলা বিল্ডিং ধসে পড়েছিল ।