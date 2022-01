নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন (Budget Session 2022: PM Modi urges MPs to discuss with open mind) । সুষ্ঠভাবে এই অধিবেশন সম্পন্ন করার কথাও উল্লেখ করেন প্রাধনমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাজেট অধিবেশন যত সফল হবে, দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে" । বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, "নির্বাচন থাকবে । কিন্তু বাজেটে ভোট-রাজনীতির প্রভাব যেন না পড়ে ।

সোমবার সংসদ শুরু আগেই সাংসদের এইরকমই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী । সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে মোদি বলেন, "দেশের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে, দেশের টিকাকরণ কর্মসূচীও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। পাশাপাশি দেশেও তৈরি হচ্ছে করোনা টিকা। দেশের সার্বিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে । এই বাজেট অধিবেশনের আলোচনা দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামিদিনে ।" সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, এই অধিবেশন রাজনাতিক নেতা ও সাংসদরা খোলা মনে আলোচনা করবেন । দেশের উন্নতির সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা করবেন (take nation on path of development)।

আরও পড়ুন: President addresses in Parliament: কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের ক্ষমতা প্রমাণিত টিকাকরণে: রাষ্ট্রপতি

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, কয়েকমাসের মধ্যেই পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন আছে। ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনী ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছেন । তাই রাজনৈতিক প্রভাব বাজেট অধিবেশনে যেন প্রভাব না ফেলে । দেশকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে দেবে । দেশে অর্থনীতিকে ও চাঙ্গা করবে । এদিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, গত বছর শীতকালীন ও এবং বাদল অধিবেশন ভেস্তে গিয়েছিল বিরোধীদের কারণে । তাই এবার বাজেট অধিবেশনকে সফল করতে হবে ।