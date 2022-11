বারমের (রাজস্থান), 5 নভেম্বর: ট্রাকের সঙ্গে বিএসএফয়ের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ (BSF Vehicle Head on Collision With Truck) ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের বারমের জেলার চৌহতান থানা এলাকায় (Rajasthan BSF Vehicle Accident) ৷ যে ঘটনায় 2 বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে (Two BSF Jawans Died in Road Accident) ৷ আরও 5 জওয়ান আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ আহত জওয়ানদের মধ্যে 4 জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার বারমের-চৌহতান সড়কে বিএসএফ এর গাড়ি এবং একটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বিএসএফ এর তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, ঘটনাস্থলেই 2 বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় 5 জওয়ান আহত হন ৷ তাঁদের গ্রামবাসীদের সাহায্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, দুর্ঘটনায় আহত 4 জওয়ানের শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ার কারণে, তাঁদের জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ৷

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে চৌহতান মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা ঘটনার খোঁজখবর নেন ৷ এর পর বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বারমেরের জেলাশাসকও হাসপাতালে পৌঁছান ৷ সেখানে আহত জওয়ানদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি, তাঁদের সেরা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন জেলাশাসক ৷ জেলাশাসক জানান, বিএসএফ এর 83 নম্বর কর্পের সৈন্যরা বারমেরের দিকে আসছিলেন (83 No Corps of Border Security Force) ৷ সেই সময় সামনে থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে তাঁদের গাড়ির ৷ আর তার জেরেই 2 জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷