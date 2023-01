জম্মু, 8 জানুয়ারি: অনুপ্রবেশ রুখতে আরও তৎপর সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ পাক সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রুখতে এবার জম্মু অঞ্চলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে এল নয়া অস্ত্র ৷ ড্রোন বসানো এই ব়্যাডার দিয়ে পাক সীমান্ত বরাবর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তা রোখার চেষ্টা করবে বিএসএফ (BSF deploys radar equipped drones to detect tunnels) ৷ ভারতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রথমবার ৷

উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এই ব়্যাডার তার কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ জম্মু সীমান্তে মাটির নীচে সন্দেহজনক টানেল খুঁজে বের করার কাজে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে ইক্যুয়িপমেন্টটি ৷ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কথায় এই টানেল দিয়ে ভারতের সীমানায় প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটানো কোনও কঠিন ব্যাপার ছিল না ৷ কেবল হামলা চালানোই নয়, ড্রাগ কিংবা অস্ত্র পাচারের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারত এই টানেল ৷ নয়া প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হল ৷

গত তিন বছরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী জম্মু অঞ্চলের 192 কিমি ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে মাটির নীচে অন্ততপক্ষে পাঁচটি সুড়ঙ্গের হদিশ পেয়েছে (The BSF has unearthed at least five underground tunnels in last three years) ৷ নয়া প্রযুক্তির আগমণ প্রসঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, "সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা একটি অত্যাধুনিক টেকনিক্যাল টুল হাতে পেয়েছে ৷ যা জম্মু অঞ্চলে ভারত-পাক সীমান্তে লাগাতার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ হদিশ পাওয়ার ঘটনায় রাশ টানতে পারে ৷ এদেশে জঙ্গি অনুপ্রবেশের রুখতে একাধিক ড্রোন বসানো ব়্যাডার ব্যবহৃত হবে ৷"

বিএসএফ-এর হাতে আসা নয়া এই প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে এদেশেই ৷ কতটা বিস্তৃত এলাকা এই ড্রোন ব়্যাডারে ধরা পড়বে, তা নিশ্চিত করা না-হলেও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যান্টি টানেলিং সার্ভেইলেন্স টিম নয়া প্রযুক্তি অপারেট করবে বলে জানানো হয়েছে ৷ তবে কার্যকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে এখনই নারাজ বিএসএফ আধিকারিকরা ৷