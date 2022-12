মহীশূর, 27 ডিসেম্বর: মঙ্গলবার কর্ণাটকের মহীশূরে এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাই প্রহ্লাদ মোদি (brother of PM Modi injured in a road accident) ৷ আহত হয়েছেন তাঁর পরিবারের আরও 3 সদস্য ৷ আহতদের ভরতি করা হয়েছে মহীশূরের জেএসএস হাসপাতালে ৷ প্রহ্লাদ মোদির মুখে আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে (brother of PM Modi meets with an accident) ৷

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার একটি এসইউভি গাড়ি করে মহীশূর থেকে বন্দিপুর যাচ্ছিলেন প্রহ্লাদ মোদি (Prahlad Modi) ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি ৷ দুর্ঘটনায় এরা প্রত্যেকেই আহত হয়েছেন বলে খবর ৷ প্রহ্লাদ মোদির ছেলের চোট গুরুতর না হলেও, তাঁর নাতির পায়ে ও পুত্রবধূর মাথায় আঘাত লেগেছে ৷ যে এসএইভি গাড়িতে প্রহ্লাদ মোদি এবং তাঁর পরিবার সওয়ার ছিল সেটি কাদাকোলা নামক একটি জায়গায় এক রোড ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বলে খবর (Prahlad Modi injured) ৷

এই দুর্ঘটনার জেরে ভালোরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়িটি ৷ দুমরে মুচরে গিয়েছে গাড়িটির সামনের একদিক ৷ খুলে গিয়েছে গাড়িটির সামনের ডান দিকের চাকাও ৷