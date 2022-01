চন্ডীগড়, 16 জানুয়ারি : কংগ্রেসের তরফে মিলল না টিকিট ৷ দলের সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির ভাই মনোহর সিং বাস্সি (Brother of CM Channi decides to contest as independent candidate) ৷

পঞ্জাবর বাস্সি পাঠানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ার কথা ছিল মনোহর সিং বাস্সির ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সিদ্ধান্ত বদলে বিধায়ক গুরপ্রীত সিংকে ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস ৷ এরপরই দলের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করে নির্দল হিসেবে ওই কেন্দ্র থেকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷

তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মনোহর সিং বাস্সি বলেন, "বাস্সি পাঠানা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দৌড়ে ছিলাম আমি ৷ কিন্তু দল সেই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় নির্দল প্রার্থী হিসেবেই লড়ব আমি ৷ 2007 সালেও আমি এভাবেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলাম ৷" দলের তাঁকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওই বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় বলে দাবি করেছেন বাস্সি (Bassi called the decision an injustice to the people of the constituency) ৷