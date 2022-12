লখনৌ, 4 ডিসেম্বর: বিয়ের মঞ্চে মালাবদলের পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে মঞ্চেই পড়ে গেলেন কনে ৷ শনিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে ৷ মালিহাবাদের ভাদওয়ানা গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে আচমকাই প্রাণ হারান সদ্যবিবাহিতা ৷ তাঁর বয়স 20-র ঘরে (Young bride in her early 20s, collapsed during the garland exchange ceremony on the stage and died) ৷ অনুমান, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই প্রাণ হারিয়েছেন ৷

স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক সুভাষ চন্দ্র সরোজ জানান, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁদের কাছে এই খবর আসে ৷ তদন্তের জন্য পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ তিনি বলেন, "জানা গিয়েছে, ভাদওয়ানা গ্রামের রাজপাল নামের এক ব্যক্তির মেয়ে শিবাঙ্গীর সঙ্গে বিবেকের বিয়ে হচ্ছিল ৷ বর মঞ্চে ওঠে এবং কনেকে মালা পরায় ৷ কয়েক সেকেন্ড পরেই কনে মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন ৷ অতিথিদের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটে ৷"

শিবাঙ্গীকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে তাঁকে ট্রমা সেন্টারে (Trauma Centre) স্থানান্তরিত করা হয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান কনে ৷

কিছুদিন আগে কর্নাটকে প্রায় একইরকমের একটি ঘটনা ঘটেছিল । একটি অনুষ্ঠানে এসে আচমকাই মৃত্যু হয় এক মহিলার । সেই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল । তাতে দেখা যায়, ওই মহিলা বাকিদের সঙ্গে নাচতে নাচতে অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রবেশ করছিলেন। আচমকাই পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর । তিনিও আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল ।