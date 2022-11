তিরুবনন্তপুরম (কেরল), 13 নভেম্বর: বিয়ের অনুষ্ঠানে ধুন্ধুমার ৷ কেরলের তিরুঅনন্তপুরম জেলার বলরামপুরমে সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ অডিটোরিয়ামে শনিবার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন কনের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে(Brawl in Wedding Broke out During a Wedding Reception in Kerala)৷ যার জেরে কনের বাবা অনিল কুমার-সহ বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

কনের ভাই ও প্রতিবেশী এক যুবক অভিজিতের মধ্যে পুরনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটে ৷ মাস খানেক আগে স্থানীয় ভিঝিনজাম থানায় সেই ঘটনার নিষ্পত্তি হয় ৷ এই কারণে বিয়েতে কনের পরিবারের তরফে বিয়েতে অভিজিৎকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি ৷ কিন্তু তারপরেও অভিজিৎ বিয়েতে যান ও কনের বাবাকে উপহার হিসেবে 200 টাকা দেন ৷ কনের বাবা সেই টাকা নিতে রাজি না-হওয়ায় অভিজিৎ বেরিয়ে গিয়ে লোক জুটিয়ে এনে অডিটোরিয়ামের লোকজনকে মারধর শুরু করেন ৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে ৷ এরপর পুলিশি নিরাপত্তায় বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ৷

