নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল : সাড়ে 9 হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য-চুক্তি ঘোষণা করে প্রথমদিনই তাঁর ভারত সফরের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে ছিলেন বরিস জনসন ৷ ভদোদরার কারখানায় জেসিবি-তে সওয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাইরাল হয়েছিল নেটদুনিয়ায় ৷ দ্বিতীয়দিন সন্ধেয় নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনসনের সাক্ষাৎ ঘিরে চড়ছে পারদ ৷ বাণিজ্য-চুক্তির পর ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তির দিকে তাকিয়ে দেশবাসী ৷ সেই চুক্তি সংক্রান্ত বৈঠকের আগে শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানালেন, নিজেকে সচিন তেন্ডুলকর কিংবা অমিতাভ বচ্চনের মতো মনে হচ্ছে তাঁর (Boris Johnson felt like Sachin Tendulkar and Amitabh Bachchan after getting grand reception in India) ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে দাঁড়িয়ে এদিন বরিস জনসন জানান, ভারতের আতিথেয়তায় যারপরনাই মুগ্ধ তিনি ৷ আর সে কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (Boris Johnson thanks Narendra Modi for his grand reception in Gujrat) ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'খাস দোস্ত' সম্বোধন করে জনসন বলেন, "ভারতে যেভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দেশের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি ৷ এদেশে পৌঁছনোর পর বিশাল বিশাল সব হোর্ডিং দেখে নিজেকে সচিন তেন্ডুলকর কিংবা অমিতাভ বচ্চন মনে হচ্ছে ৷"

গুজরাত সফর সেরে বৃহস্পতিবার রাতেই নয়াদিল্লি পৌঁছন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ৷ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর ৷ শুক্রবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনসন ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গুজরাত আমার জন্য যে আতিথেয়তার বন্দোবস্ত করেছিল তা রাজকীয় ৷ আমি বিশ্বের অন্য কোথাও এমন অভ্যর্থনা পাইনি ৷"

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যপদ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য মানচিত্রে জায়গা করে নিতে ভারতের বিশাল বাজার ধরার চেষ্টায় ব্রিটেন ৷ অন্যদিকে কোভিডের জেরে অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে ভারতেরও দরকার ব্রিটেনের মত বন্ধু রাষ্ট্রকে ৷ আর সে কারণেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বরিস জনসনের দু'দিনের এই ভারত সফর ৷