নয়াদিল্লি, 3 মে : এবার কি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ৷ গেরুয়া শিবিরের অন্দরমহল থেকে অন্তত তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ৷ আর তা সম্ভবত 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই হয়ে যাবে ৷ সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ভোপালে গিয়ে এমনই ইঙ্গিত নাকি দিয়ে এসেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah hints at implementation of Common Civil Code before 2024 general elections) ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি বিজেপি বহুদিন ধরে দিয়ে আসছে ৷ সম্প্রতি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও এই বিষয়ে এক এক করে সরব হতে শুরু করেছেন ৷ মাস দেড়েক আগে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে ফের শপথ নেওয়ার পর পুষ্কর সিং ধামি ওই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ পরে এই নিয়ে তিনি একটি কমিটিও তৈরি করেন ৷

উত্তরাখণ্ডের প্রতিবেশী রাজ্য হিমাচল প্রদেশও এবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্বপক্ষে সরব হতে শুরু করেছে ৷ ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর ইটিভি ভারতকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে এই নিয়ে তাঁর সরকারেও আলোচনা হয়েছে ৷

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ব্যাপক সাফল্যের পর এই ইস্যু নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে ৷ এমনকি উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রধান শিবপাল যাদবই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বিষয়ে সরব হয়েছেন ৷ তার পরই উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবিতে বিবৃতি দিয়েছেন ৷

অন্যদিকে বিজেপি শাসিত গোয়ায় 1961 সাল থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর রয়েছে ৷ 1961 সালের আগেই পর্তুগিজ শাসনকালেই এই বিধি চালু করা হয় ৷ এবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক ও অনান্য কাজের ক্ষেত্রে একই আইন মেনে চলতে হবে ৷ সংবিধানের 44 নম্বর ধারা একটা অভিন্ন আইনের পক্ষেই সওয়াল করেছে, যে আইন সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর সমানভাবে কার্যকর হবে ৷ কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কি বিজেপি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করবে ?

কেন্দ্রের সরকারে থেকে কী কী করতে চায় বিজেপি, সেই তালিকায় যেমন ছিল জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 370 ধারার অবলুপ্তি, তেমনই ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা ৷ প্রথমটা হয়ে গেলেও দ্বিতীয়টা এখনও হয়নি ৷ গেরুয়া শিবিরের একটি সূত্রের দাবি, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ তাছাড়া অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি করাও বিজেপির ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ছিল ৷ আদালতের নির্দেশে সেই কাজও শুরু হয়েছে ৷ 24-এর ভোটের আগে এই দুই প্রতিশ্রুতি পালনকে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে নামতে পারেন মোদি-শাহরা (BJP starts ground works to Implement Common Civil Code before 2024 General Elections) ৷

কিন্তু বিজেপি এই কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে দেশে নতুন বিতর্ক তৈরি হবে ৷ কারণ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আসলে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য হানিকারক, এমন ধারণা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞদের দাবি, আদৌ তেমনটা নয় ৷ এই বিধি একেবারেই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে তৈরি হবে না ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নিয়ে রাজনীতি হবে, সেটাই স্বাভাবিক ৷ সেটা কেন্দ্রের মোদি সরকার কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার ৷

এই নিয়ে বিজেপি নেতা মুরলিধর রাও ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তাঁর দলের জন্য নতুন কিছু নয় ৷ বিজেপি যখন বিরোধী পক্ষে ছিল, তখন থেকেই এই নিয়ে সরব হয়েছে ৷ এটা দলের ইস্তাহারেই ছিল ৷ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 370 ধারার অবলুপ্তি ও অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি বিজেপির আমলেই হয়েছে ৷ তাই বিজেপির আমলেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হওয়া নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই ৷

