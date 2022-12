নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশে ভোটগণনা শুরু ৷ 1990 থেকে গুজরাতের মসনদে আসীন বিজেপি ৷ বাইশের বিধানসভা নির্বাচনেও কি ফের পদ্ম ফুটবে সৌরাষ্ট্রে ? বুথফেরত সমীক্ষা তেমনটাই বলছে ৷ ভোটের প্রাথমিক ফলাফলও দিচ্ছে সেই ইঙ্গিত । বুধ ফেরত সমীক্ষা মিলে গেলে বৃহস্পতিবার দিনের শেষে রেকর্ড গড়ে মোদিরাজ্যে আরও একবার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি ৷ ঠিক যেমনটা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ৷ পরপর 7টি বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ৷ সেই 1977 সাল থেকে 2011 থেকে 34 বছর বাংলায় রাজত্ব করেছে বাম সরকার ৷ গুজরাতও এই পথেই হাঁটছে, জানাচ্ছে প্রাথমিক পূর্বাভাস (BJP hoping to set new records in Gujarat) ৷

ফিরে দেখা যাক দুই রাজ্যের অতীত ৷ 2002 সালে 182টি আসনের গুজরাত বিধানসভায় 127টিতে জয়ী হয়েছিল বিজেপি ৷ এবার বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, মোদির দল 117 থেকে 151টি আসন পেতে চলেছে ৷ যদি তা মিলে যায়, তাহলে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙবে বিজেপি ৷ 1985 সালে মাধনসিং সোলাঙ্কির নেতৃত্বে 149টি আসনে জয়ী হয়ে রেকর্ড গড়েছিল কংগ্রেস ৷

তবে আজ এই দুই রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল আসলে প্রতিফলন 2024 সালোর লোকসভায় পড়তে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল ৷ গুজরাত-হিমাচলে বিজেপি জিতলে, তারা 2024-এর পরিকল্পনা নিয়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে বলে মনে করেন সুশীলা রামস্বামী ৷ তিনি দিল্লির একটি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ৷