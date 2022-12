শিবমোগা (কর্ণাটক), 29 ডিসেম্বর: কর্ণাটক পুলিশ বুধবার বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে (BJP MP Pragya Singh Thakur booked) ৷ সম্প্রতি এক হিন্দুপন্থী সংগঠনের তরফে আয়োজিত সভায় বিতর্কিতমূলক মন্তব্য (inflammatory speech) করেন নেত্রী ৷ এই অভিযোগেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

জানা গিয়েছে, শিবমোগা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এইচএস সুন্দরেশের (Shivamogga District Congress Committee president H S Sundaresh) অভিযোগের ভিত্তিতে কোট থানায় (Kote police station) মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, ভোপালের এই সাংসদের (Bhopal MP) বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code) বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 153A ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতে ঘৃণার প্রচার করা (promoting enmity between different groups on ground of religion, and race), 153B, 268, 295A (ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষমূলক কাজ করা) কোন শ্রেণির ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননা করে তার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার মতো গুরুতর অভিযোগ (deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs) ।

গত রবিবার এই বিজেপি সাংসদ বলেন, " মর্যাদায় যারা আক্রমণ করে তাদের জবাব দেওয়ার অধিকার রয়েছে হিন্দুদের ৷" হিন্দু জাগরানা বেদিকের দক্ষিণাঞ্চলীয় (Hindu Jagarana Vedike's southern region) বার্ষিক সম্মেলনে (annual convention) বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "আপনার বাড়িতে অস্ত্র রাখুন । কী পরিস্থিতি তৈরি হবে জানি না । প্রত্যেকেরই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে । কেউ যদি আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া আমাদের অধিকার ।"

প্রাথমিকভাবে, মঙ্গলবার শিবমোগা সাংসদ জিকে মিঠুন কুমারের (Shivamogga MP G K Mithun Kumar) কাছে বিষয়টি অভিযোগ করা হয়েছিল ৷ অভিযোগ করা হয়েছিল যে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন । তবে ইমেইলের মাধ্যমে এই অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল বলে জানান এসপি ৷ তাই তিনি অভিযোগকারীকে এখতিয়ারভুক্ত পুলিশ আধিকারিকের কাছে হাজির হতে বলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এইচএস সুন্দরেশ (Local Congress leader) থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ।

