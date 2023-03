বেঙ্গালুরু, 3 মার্চ: প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন বিজেপি নেতার ছেলে। কর্ণাটকের চান্নাগিরির বিধায়ক কেএম বীরূপাক্ষর ছেলে প্রশান্ত 40 লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ছেন । রাজ্যের লোকাযুক্তের আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার তাঁকে ধরে ফেলেন। প্রশান্ত বেঙ্গালুরু ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সোয়ারেজ বোর্ডের প্রধান হিসেব রক্ষক (Prasanth is the chief accountant of Bengaluru water supply ans sewerage board)।

সূত্রের খবর, একটি টেন্ডার পাস করে দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তির থেকে 80 লাখ টাকা ঘুষ চান প্রশান্ত। অভিযোগ, নিজের দফতরে বসে ওই টাকার অর্ধেক নিচ্ছিলেন । ঠিক সেই সময়ে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বেশ কিছু দিন ধরেই প্রশান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল বলে খবর। শেষমেশ তাঁকে গ্রেফতার করা হল।

জানা গিয়েছে কর্ণাটকের আরেকটি সরকারি সংস্থা কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্টকে কিছু সামগ্রী সরবরাহ করতে এই টেন্ডার ডাকা হয়েছিল । ঘটনাচক্রে প্রশান্তের বাবা তথা বিজেপি নেতা কেএম বীরূপাক্ষ এই সংস্থার চেয়ারম্যান। অতএব তাঁর ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁকেও জেরার মুখে পড়তে হবে বলে জানা গিয়েছে । সেটা গেরুয়া শিবিরকে যে অস্বস্তিতে ফেলবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই ঘটনাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি । এমতাবস্থায় ঘুষ নিতে গিয়ে বিজেপি নেতার ছেলে ধরা পড়ার ঘটনা বাড়তি তাৎপর্য বহন করছে । স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা সরকারের উপর আরও বেশি চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে । এমতাবস্থায় বিরোধীদের আক্রমণ এড়িয়ে বিজেপি কী করে সেটাই এখন দেখার । অতীতেও বারবার দেখা গিয়েছে কর্ণাটকের নির্বাচনে দুর্নীতি প্রসঙ্গে একে অন্যকে আক্রমণ করেছে যুযুধান পক্ষগুলি । এবার ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা যে ওই ধরনের পরিস্থিতি আবারও তৈরি করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

