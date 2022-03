নয়াদিল্লি, 19 মার্চ : উত্তরপ্রদেশের মসনদে দ্বিতীয়বার বসার শপথ নেবেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath will take as Uttar Pradesh CM for 2nd Term) ৷ সেই অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে বিজেপি ও আরএসএস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন (BJP-RSS Top Leadership will Present at Yogi's Oath Taking Ceremony) ৷ কিন্তু সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদেরও (BJP may Invite Opposition Leaders Yogi's Oath Taking Ceremony) ৷ বিজেপির একটি সূত্র থেকে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

এর আগে বিজেপির একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) সময় দিলেই দ্বিতীয়বার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন যোগী আদিত্যনাথ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ৷ 23 মার্চ লখনউয়ের অটলবিহারী বাজপেয়ী একানা স্টেডিয়ামে ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে বলে জানা গিয়েছিল ৷

কিন্তু শনিবার বিজেপির অন্য একটি সূত্রের খবর, যোগী আদিত্যনাথ আগামী 25 মার্চ শপথ নিতে পারেন ৷ তাঁর শপথে আমন্ত্রিতদের তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ সেই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার নাম রয়েছে ৷ এছাড়া শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ডাক পেতে পারেন কেন্দ্রের মোদি সরকারের একাধিক মন্ত্রী, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা ৷

ওই সূত্রের দাবি, একই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদেরও ডাকা হতে চলেছে ৷ সেই আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম থাকছে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা, সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব, তাঁর ছেলে তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী-সহ আরও অনেকে ৷

তবে শুধু হেভওয়েটরা নন, এবার যোগী 2.0 সরকারের শপথে থাকছে আরও চমক ৷ উত্তরপ্রদেশে যাঁরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের অনেককে শপথে ডাকা হবে ৷ এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের দিকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই মহিলা উপভোক্তাদের বেশি ডাকা হতে পারে বলে ওই সূত্রের দাবি ৷

শপথ নিয়ে এই জল্পনার মধ্যে এবার যোগী মন্ত্রিসভা কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ কারা কারা মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাবেন, তা নিয়ে সকলেই কৌতূহলী ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কিছু জানা যায়নি ৷ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠনের গোটা প্রক্রিয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়িত্ব দিয়েছে বিজেপি ৷ তাঁকে পর্যবেক্ষক করা হয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসকে ৷ তাঁরাই সবটা চূড়ান্ত করবেন ৷

তাই উত্তরপ্রদেশ-সহ গোটা দেশ তাকিয়ে যোগী 2.0 সরকার কেমন হয়, সেটা দেখার জন্য ৷

