পাটনা, 21 ডিসেম্বর : বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতেনরাম মাঝির জিভ কেটে আনতে পারলে 11 লক্ষ টাকার পুরস্কার (Gajendra Jha Announces Reward of Rs 11 lakh) ৷ এমনই ঘোষণা করলেন বিহার বিজেপির নেতা গজেন্দ্র ঝা ৷ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে জিতেনরাম মাঝির বিরুদ্ধে ৷ আর সেই কারণেই বিজেপি নেতা তথা আন্তর্জাতিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক তাঁর জিভ কেটে নেওয়ার কথা বলেন বলে অভিযোগ ৷ আর তার জেরেই গজেন্দ্র ঝার হুমকি, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে মাঝির জিভ কেটে নিয়ে আসতে পারলে, তিনি তাঁকে 11 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন (BJP leader Gajendra Jha announces reward for cutting off Jitan Ram Manjhis tongue) ৷

জিতেনরাম মাঝির ব্রাহ্মণদের নিয়ে গত রবিবার একটি মন্তব্য করেন (Jitan Ram Manjhi made derogatory remarks on Brahmins) ৷ যেখানে তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণরা দলিতদের বাড়িতে যান ৷ কিন্তু, সেখানে তাঁদের সঙ্গে খাবার খান না ৷ উল্টে দলিতদের থেকে ব্রাহ্মণরা টাকা চায় বলে অভিযোগ করেন জিতেনরাম ৷ এমনকি হিন্দু ধর্মকে সবচেয়ে খারাপ ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন ৷ যার পরেই বিহারের প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি ও হিন্দু মহাসভা ৷ বিজেপি নেতা গজেন্দ্র ঝা বলেন, ‘‘আমরা বিশ্বাস করি যে, জিতেনরাম মাঝি একজন পাগল এবং তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন ৷ কিন্তু, তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন ৷ যা কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না ৷’’

এমনকি জিতেনরাম মাঝির কোনও আত্মমর্যাদা নেই বলেও কটাক্ষ করেন গজেন্দ্র ঝা ৷ আর তিনি হিন্দু ধর্মেও বিশ্বাস করেন না বলে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা ৷ গজেন্দ্র ঝার এই মন্তব্যের পরেই পাল্টা জবাব ধেয়ে আসে হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার অর্থাৎ, জিতেনরাম মাঝির দলের তরফে ৷ এইচএএম’র মুখপাত্র দানিশ রিজওয়ান বলেন, ‘‘কার এত সাহস আছে মাঝির জিভ কাটবে ? বিজেপি নেতৃত্ব তাদের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখুক ৷ আর তা না হলে, পাল্টা পরিণতির জন্য তৈরি থাকুক ৷’’ পাশাপাশি তিনি এও জানান, জিতেনরাম মাঝি ইতিমধ্যেই তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ৷ আর তারপরেও বিজেপির নেতারা বিষয়টি নিয়ে অকারণে জলঘোলা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন দানিশ রিজওয়ান ৷