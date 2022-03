নয়াদিল্লি, 21 মার্চ : উত্তরাখণ্ড ও গোয়ায় মুখ্যমন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP Announces next CMs Name of Goa-Uttarakhand) ৷ উত্তরাখণ্ডের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন পুষ্কর সিং ধামি (Pushkar Singh Dhami will Uttarakhand's next CM) ৷ আর গোয়ার দায়িত্ব থাকছে প্রমোদ সাওয়ান্তের কাঁধেই (Pramod Sawant will be next CM of Goa) ৷ সোমবার ওই দুই রাজ্যে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি ও গোয়ার প্রমোদ সাওয়ান্ত এবারই প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন ৷ পুষ্করকে বিজেপি উত্তরাখণ্ডের দায়িত্ব দিয়েছিল ভোটের মাস কয়েক আগে ৷ আর বছর তিনেক আগে গোয়ার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রীকরের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রমোদ সাওয়ান্ত ৷

দু’জনের কাঁধে ভর করে দুই রাজ্যেই ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি ৷ তবে গোয়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ জিতলেও, উত্তরাখণ্ডে জয়ের মুখ দেখেননি পুষ্কর ৷ তাই উত্তরাখণ্ডে-কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে জল্পনায় একাধিক নাম ছিল ৷ কিন্তু সোমবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে উত্তরাখণ্ডের বিধায়করা পুষ্করকেই আবার মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব পাস করান ৷

ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয় (Five States Assembly Elections 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয় বিজেপি (BJP Retain power in Four States) ৷ এই সাফল্যের পর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে দায়িত্ব দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার জন্য ৷ উত্তরাখণ্ডের দায়িত্বে ছিলেন বিজেপির দুই হেভিওয়েট নেতা রাজনাথ সিং ও মীনাক্ষী লেখি ৷ সোমবার তাঁদের উপস্থিতিতেই পুষ্করকে বেছে নেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৷ আগামি বুধবার তিনি শপথ নেবেন ৷

অন্যদিকে গোয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের উপর ৷ সোমবার তাঁর উপস্থিতিতেই সেখানকার বিধায়করা প্রমোদ সাওয়ান্তকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন ৷ তিনি কবে শপথ নেবেন, তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরই তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) ৷

যে চার রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে একটি মণিপুরে আজই শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ৷ তিনি আগেরবারও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ বাকি দুই রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রীদের নাম ঘোষণা হয়ে গেল ৷ পড়ে রইল শুধু উত্তরপ্রদেশ ৷ যদিও সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা বোধহয় সকলেই জানেন ৷ অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ৷

