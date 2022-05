ভদ্রক, 28 মে : বিয়ের পরবর্তী অনুষ্ঠান চলছিল, চলাকালীন ফাঁস হল নতুন বউ আসলে একজন পুরুষ ! এমনটাই ঘটেছে ওড়িশার ভদ্রক জেলায় ৷ ফেসবুকে প্রথমে আলাপ এবং দিন পনেরোর মধ্যে প্রেমে হাবুডুবু ৷ অতঃপর বিয়ের সিদ্ধান্ত ৷ কিন্তু বিয়ের পর এ কি ? নববধূর জামাকাপড় খুলে ফেলে দিল লোকজন ! বেরিয়ে এল 'নতুন বউ'য়ের আসল পরিচয় (A Bizarre incident a newlywed bride turns out to be man in Kasia Basudevpur in Odisha’s Bhadrak district) ৷

উত্তর 24 পরগনার অলোক কুমার মিস্ত্রির সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় ওড়িশার মেঘনা মণ্ডলের ৷ তিনি ওড়িশার কেন্দ্ররাপাড়া জেলার জাম্বু মেরিন থানা এলাকার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা ৷ বাবার নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল ৷ ফেসবুকে অলোক-মেঘনার পরিচয় ৷ মেসেঞ্জারে চ্যাট করতে করতে দু'হপ্তার মধ্যেই প্রেমে পড়ে যান দু'জনে ৷ সেই প্রেম এতটাই গভীর যে তড়িঘড়ি বিয়ের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন দু'জনে ৷

24 মে বিয়ের জন্য অলোক ওড়িশার জাজপুর জেলায় চান্দিখোলে পৌঁছন ৷ সেখানে 'পাত্রী' মেঘনাও পরিবার নিয়ে আসেন ৷ অলোকের মামার বাড়ি বাসুদেবপুরের কাসিয়ায় চারহাত এক হয় ৷ বিয়ের পর পরিবারের পক্ষ থেকে সন্ধে নাগাদ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ কিছুক্ষণ পর সেখানে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন এক স্থানীয় মহিলা ৷ তিনি মেঘনাকে দেখে 'মেঘনাদ' বলে ডেকে ওঠেন ৷ তাতেই হতচকিত হয়ে পড়েন অলোক ও তাঁর পরিবার ৷ এমনকি ওই অতিথি দাবি করেন, মেঘনাদ তাঁর ভাইপো ! ব্যস 'নববধূ'র কীর্তি ওখানেই ফাঁস ৷

গ্রামবাসীরা রেগেমেগে মেঘনা ওরফে মেঘনাদের লম্বা চুল কেটে ফেলে ৷ খুলে দেয় জামাকাপড় ৷ তারপরই স্পষ্ট হয় 'মেঘনা' আসলে 'মেঘনাদ' ৷ পুলিশ এসে মেঘনাদকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয় ৷