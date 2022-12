কোট্টায়াম (কেরল), 14 ডিসেম্বর: বার্ড ফ্লু দেখা দিয়েছে কেরলে ৷ এখানে কোট্টায়াম জেলার দু'টি পঞ্চায়েতে পাখিরা এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সব হাঁস, মুরগি এবং অন্য গৃহপালিত পাখিদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (A bird flu outbreak has been reported in two panchayats in Kottayam district) ৷

মঙ্গলবার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর পি কে জয়শ্রী উচ্চাধিকারিকদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে একটি বৈঠক করেন ৷ আরপুকারা (Arpookara) এবং থালায়াজঝাম (Thalayazham) পঞ্চায়েতের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ কালেক্টর স্থানীয় প্রশাসন এবং পশুপালন দফতরকে (Animal Husbandry Department) নির্দেশ দিয়েছেন, পশুপালন দফতরের তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার 1 কিমি ব্যাসের মধ্যে থাকা সব পাখিকে মেরে ফেলতে হবে ৷ আধিকারিকদেরও ওই এলাকা জীবাণুমুক্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন কালেক্টর ৷

আরও পড়ুন: রাস্তার পাশেই পড়ে রয়েছে মৃত মুরগি, কাটোয়ায় ছড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু আতঙ্ক

একটি বিবৃতিতে প্রশাসন জানিয়েছে, 13 ডিসেম্বর থেকে 3 দিনের জন্য বার্ড ফ্লু হয়েছে এমন জায়গার 10 কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সব মুরগি, হাঁস, অন্য গৃহপালিত পাখিদের ডিম, মাংস এবং সার ব্যবহার, পরিবহণ নিষিদ্ধ ৷

কালেক্টর জানিয়েছেন, বার্ড ফ্লুর কেন্দ্রস্থল থেকে 10 কিলোমিটারের মধ্যে থাকা 19টি এলাকায় কোনও মুরগি, হাঁস অথবা অন্য গৃহপালিত পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তা কাছাকাছি পশু হাসপাতালে খবর দিতে হবে ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জেলায় আসা পরিযায়ী এবং সমুদ্রের পাখিদের মধ্যে এইচ5এন1 স্ট্রেনের (H5N1 strain) খোঁজ মিলেছে ৷

আরপুকারায় একটি হাঁসের খামারে এবং থালায়াজঝামে একটি ব্রয়লার মুরগির খামারে পাখি মারা যায় ৷ সেই নমুনা ভোপালের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাই সিকিউরিটি অ্যানিমাল ডিজিজ ল্যাবে (National Institute of High Security Animal Diseases Lab in Bhopal) পরীক্ষার জন্য সেই নমুনা পাঠানো হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চায়েতে পাখিগুলিকে মেরে ফেলতে এবং অসংক্রামিত পাখিদের আলাদা করতে পশুপালন দফতরের ব়্যাপিড রেসপন্স টিম গঠন করেছে ৷