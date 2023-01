গয়া (বিহার), 21 জানুয়ারি: মদ সমেত হাতেনাতে ধরা পড়লেন সন্ন্যাসী ৷ ঘটনাটি বিহারের গয়া জেলার ৷ এক রাশিয়ান বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গয়ায় বৌদ্ধ উপাসনাস্থল মহাবোধি টেম্পলে প্রবেশ করছিলেন ৷ সেই সময় তাঁর কাছ থেকে মদ উদ্ধার করে নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ ওই সন্ন্যাসীর নাম ইদিপ্সি আয়াস (Buddhist monk, identified as Idipsi Ayas) ৷ তিনি তন্ত্রসাধনার জন্য মহাবোধি মন্দিরের মধ্যে ওই মদ পান করার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে বোধগয়া পুলিশ (The Buddhist monk arrested over carrying alchohol) ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বৌদ্ধ উপাসনাস্থল মহাবোধিতে ঢোকার মুখে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রতিদিনের মতো দর্শনার্থীদের পরীক্ষা করছিলেন ৷ সেই সময় 100 মিলিলিটারের একটি বোতলে 10 মিলিলিটার নিষিদ্ধ পানীয় সমেত হাতেনাতে ধরা পড়েন ওই সন্ন্যাসী ৷ বিহারে মদ নিষিদ্ধ (consumption of liquor is prohibited in the entire state of Bihar) ৷ তাই নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ওই পানীয়-সহ বোধগয়া পুলিশের হাতে তুলে দেন ৷ সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে গয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তাঁকে আদালতে পেশ করলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় আদালত ৷

বোধগয়া পুলিশ স্টেশনের (Bodh Gaya Police station) আধিকারিক রূপেশ কুমার সিনহা বলেন, "একজন রাশিয়ান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁর কাছে 10 মিলিলিটার মদ ছিল ৷ যদিও এই জেলায় মদ নিষিদ্ধ ৷ মহাবোধি টেম্পলে প্রবেশের সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষীরা ৷"

এটা উল্লেখযোগ্য, 2022 সালে বিহারে মদ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার কারণে 1 লক্ষ 71 হাজার মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন ৷ 2016 সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2022 সালে গ্রেফতার হওয়া মানুষের সংখ্যা 1 লক্ষ 71 হাজার 749 জন ৷ 2021 সালে এই সংখ্যাটা ছিল 82 হাজার 903 জন ৷ নিষিদ্ধ মদের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় মোট 95 হাজার 157 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ 2022 সালে 33 লক্ষ লিটারেরও বেশি পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷

