বেগুসারাই (বিহার), 17 মার্চ: শিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পুলিশের ৷ এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইতে ৷ এখানে পুলিশ 2 বছরের এক শিশুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ বৃহস্পতিবার এক মহিলা তাঁর 4 বছর বয়সি সন্তানকে নিয়ে জামিনের আবেদন করতে বেগুসরাইয়ের আদালতে ছোটেন ৷ কারণ ? যখন এই ছেলেটি যখন দু'বছর বয়স ছিল, তখন তার বিরুদ্ধে বেগুসরাইয়ের মফস্বলী থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল (Bihar Police filed criminal case against 2 yr old child over allegedly breaking the barricade) ৷

2021 সালের 10 এপ্রিল একটি শিশুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে শিশুর জামিনের আবেদন জানান মা ৷ ওই বছর বিহারের বেগুসরাই মফস্বলী থানা এই শিশুটি-সহ 8 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ৷ ওই শিশুর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ, করোনার সংক্রমণ তুঙ্গে থাকার সময় মানুষের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কোথাও কোথাও ব্যারিকেড দিয়েছিল ৷ আর সেই ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে এই শিশুটি ৷

পুলিশের বক্তব্য, অন্যদের সঙ্গে ওই শিশুটিও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে ৷ সে সময় করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী এবং পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে ৷ এদিকে আদালত অভিযুক্ত শিশুর মাকে জানায়, এত ছোট্টো শিশুকে জামিন দেওয়ার কোনও আইনি বন্দোবস্ত নেই ৷ এমনকী তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সুযোগও নেই ৷ এরপর আদালত পুলিশকে নির্দেশ দেয়, ওই মামলা থেকে এই শিশুটির নাম বাদ দেওয়া হোক ৷

আদালতে মা জানান, ঘটনার সময় তাঁর সন্তানের বয়স মাত্র 2 বছর ৷ সে সময় পুলিশ ইচ্ছাকৃত শিশুটির বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছে ৷ এদিকে আদালতে পুলিশ অভিযুক্ত শিশুর বিরুদ্ধে ব্যারিকেড ভাঙার অভিযোগ তোলে ৷ তবে শেষে এই মামলায় মা-ছেলে- দু'জনকেই বাড়ি পাঠিয়েছে আদালত ৷ আদালতের নির্দেশ, এত ছোট্ট এক শিশুকে কোনও মামলায় অভিযুক্ত করা যায় না ৷ তার জন্য জামিনের ব্যবস্থাও নেই (court orders removal of name) ৷

