পটনা, 13 মার্চ : রূপান্তরকামীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করল বিহার পুলিশ ৷ রাজ্য পুলিশের একাধিক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য রূপান্তরকামীদের জন্য নীতিশ কুমারের রাজ্যে চালু হল সংরক্ষণ (Bihar Police Department has decided to recruit transgenders for various posts in the department) ৷ রাজ্য সরকারের নয়া বিকাশনীতির আওতায় অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রূপান্তরকামীদের সরকারি পদে নিয়োগের আওতায় এনেছে বিহার সরকার ৷

এর ফলে আগামিদিনে বিহার পুলিশের কনস্টেবল এবং ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগে প্রতি 500 জনে একজন রূপান্তরকামীর জন্য শূন্যপদ বরাদ্দ থাকবে ৷ রাজ্যের মুখ্যসচিব আমির সুবহানির সঙ্গে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বৈঠকে সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (A direct appointment of one transgender for every 500 posts in the upcoming appointments of constable or inspector in Bihar Police)৷

তবে সংরক্ষিত একটি শূন্যপদের জন্য যদি যোগ্য প্রার্থী খুঁজে না-পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে পদটি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত করা হবে ৷ গত বছর কৈমুর জেলায় কনস্টেবল পদে প্রথম রূপান্তরকামীকে নিয়োগ করেছিল বিহার পুলিশ ৷ যদিও সেই নিয়োগ কোনও সংরক্ষণের আওতায় ছিল না ৷

যাইহোক, রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদে সংরক্ষণের ঘোষণায় খুশির হাওয়া রূপান্তরকামীদের মধ্যে ৷ তাদের সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন রূপান্তরকামীরা ৷