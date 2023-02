ওয়াশিংটন,24 ফেব্রুয়ারি: ইতিহাস গড়ার খুব কাছে পৌঁছে গেলেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত । বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেলেন অজয় বাঙ্গা । এই ভারতীয়-আমেরিকানকেই ব্যাংকের মাথায় দেখতে চান আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। এখন দায়িত্ব সামালচ্ছেন ডেভিড মালপাস। তিনি পদত্যাগ করছেন । তাঁর বদলে দায়িত্বে আসতে পারেন বাঙ্গা (Ajay Banga close to become head of World Bank)।

দীর্ঘ সময় ধরেই দেখা গিয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান বেছে নেওয়ার কাজটা করে থাকেন আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করাই। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রধানদের বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান ইউরোপোর রাষ্ট্রনেতারা । এর আগে ডেভিড মালপাসের নাম মনোনিত করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার অজয়ের নাম ঘোযণা করলেন বাইডেন। ফলত বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন তিনি। জানা গিয়েছে 29 মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে।

বাঙ্গার নাম মনোনিত করে বাইডেন বলেন," ইতিহাসের এই বিশেষ সময় বিশ্ব ব্যাংককে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বাঙ্গার আছে। তিন দশক ধরে তিনি এমন সব সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন যারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের পাশেও দাঁড়িয়েছে ওই সমস্ত সংস্থা। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের একসঙ্গে নিয়ে চলার ক্ষেত্রেও নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।"

আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের মতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে কাজ বিশ্ব ব্যাংক কাজ করে। সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন অজয় বাঙ্গা । হ্যারিসের নির্বাচনের সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন বাঙ্গা । সেই বিষয়টির উল্লেখ করে হ্যারিস জানান, বিভিন্ন সংস্থাকে পাশে নিয়ে সরকার কীভাবে উত্তর মধ্য আমেরিকার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করতে পারে তার জন্য নতুন পথের হদিশ দিয়েছেন বাঙ্গা।

আদতে পুণের বাসিন্দা অজয় বাঙ্গার কর্মজীবন দীর্ঘ। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্র এখন জেনারেল আটলান্টিক নামে একটি সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান। এর আগে মাস্টার কার্ডের সিইও হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর । আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেমন হবে ঠিক করতে তৈরি কমিটিরও সদস্য বাঙ্গা । অতীতে আমেরিকা এবং চিনের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি কমিটিতেও ছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের সঙ্গেও কাজ করেছেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে পাওয়া সম্মানের সংখ্যাও কম নয়। 2016 সালে পদ্মশ্রী পান তিনি । তারও বছর চারেক আগে বিদেশ নীতি নিয়ে কাজ করা সংস্থার মেডলও পান বাঙ্গা।

