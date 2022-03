চণ্ডীগড়, 16 মার্চ : ইতিহাস তৈরি হল পঞ্চনদের দেশে ৷ প্রথম অ-কংগ্রেসী এবং অ-আকালি মুখ্যমন্ত্রী পদে পঞ্জাবে শপথ গ্রহণ করলেন ভগবন্ত সিং মান ৷ আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী প্রাক্তন এই স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান নির্বাচনে জিতেই ঘোষণা করেছিলেন শহিদ ভগৎ সিং'য়ের জন্মভিটেয় দাঁড়িয়ে রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চান তিনি ৷ সেইমত খাটকার কালানেতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের 17তম মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মান (Bhagwant Mann to take oath as Punjab CM today) ৷

শপথ নেওয়ার পর এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিনন্দন বার্তা পান পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী (PM Modi congratulates Bhagwant Mann after taking oath) ৷ প্রধানমন্ত্রী টুইটে লেখেন, "পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া ভগবন্ত মান জি'কে অভিনন্দন ৷ রাজ্যের মানুষের কল্যাণে এবং পঞ্জাবের সামগ্রিক উন্নয়ণের কথা ভেবে একসঙ্গে কাজ করব আমরা ৷" মানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এদিন খাটকার কালানেতে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব ৷

নির্বাচনে জিতে ভগবন্ত মান বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্যে কোনও সরকারি কার্যালয়ে যাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি না থাকে ৷ পরিবর্তে শহিদ ভগৎ সিং, বি আর আম্বেদকরের ছবি রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি ৷ এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও দলের বিধায়কদের মান জানালেন, পা যেন মাটিতেই থাকে ৷ তিনি বলেন, "আমি আপনাদের সকলের কাছে দাম্ভিক না হওয়ার আবেদন করছি ৷ যাঁরা ভোটবাক্সে আমাদের সমর্থন জানাননি তাঁদের প্রতিও আমাদের সম্মান অটুট থাকবে ৷"

ভগবন্ত মানকে এদিন শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্জাবের রাজ্যপাল বানোয়ারিলাল পুরোহিত ৷ নয়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বাসন্তী রঙের পাগড়ি এবং ওড়নায় সেজেছিলেন আপ সমর্থকেরা ৷ বিধায়কদের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করে একদা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান জানান, আম আদমি পার্টি জানে প্রশাসন কীভাবে চালাতে হয় ৷ আমরা রাজ্যের মানুষেরই প্রতিনিধি হয়েই এসেছি ৷ বেকারত্ব হ্রাস এবং কৃষির উন্নতিতে নতুন সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে বলেও শপথ গ্রহণ করে সদর্পে ঘোষণা করেন মান ৷