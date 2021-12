নয়াদিল্লি, 18 ডিসেম্বর : পঞ্চম দফার জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সম্প্রতি (National Family Health Survey) ৷ সেই সমীক্ষাতেও ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি বলে জানা গিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে 1000 জন পুরুষ প্রতি মহিলার সংখ্যা 1020 জন ৷ শুক্রবার লোকসভায় এ নিয়ে একটি লিখিত জবাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার ৷ যেখানে কেন্দ্রের ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের কারণেই জনসংখ্যায় মহিলাদের অনুপাত বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

গতকাল লোকসভায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা 2019-21’র পঞ্চম ধাপের রিপোর্ট অনুযায়ী, জনসংখ্যার নিরিখে 1000 জন পুরুষ প্রতি মহিলাদের সংখ্যা 1020 (1020 females per 1000 males in India) ৷’’ তিনি এর সঙ্গে ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের যোগ রয়েছে বলেও জানান (Beti Bachao Beti Padhao is Main Reason to Improvement of Girl Child Sex Ratio) ৷ তাঁর মতে, দেশ জুড়ে গণমাধ্যম এবং প্রশাসনিক প্রচারের মাধ্যমে এবং কিছু জেলায় বেশ কিছু সংস্থার মাধ্যমে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৷ যে লক্ষ্য পূরণের ফলে শিশুকন্যার জন্মের হার অনেকটাই বেড়েছে (Improvement of Girl Child Sex Ratio) ৷ যা ওই প্রকল্পের কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে লোকসভায় জানান তিনি ৷

লোকসভায় মহিলাদের জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতী প্রবীণ পাওয়ার জানান, বিবিবিপি’র লক্ষ্য হল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিশু লিঙ্গ বৈষম্য এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সমস্যাকে পুরোপুরিভাবে নিরাময় করা ৷ আর এর প্রথমধাপ হিসেবে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা এবং সুরক্ষিত করা বলে লোকসভায় উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী ৷