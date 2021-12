গ্রেটার নয়ডা, 20 ডিসেম্বর : গ্রেটার নয়ডায় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এক যুবতী (Bengal Girl Fell From Building in Greater Noida) ৷ জানা গিয়েছে, গত 12 ডিসেম্বর গ্রেটার নয়ডার পরী চকের এনআরআই সোসাইটিতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ওইদিন রাতে ওই যুবতী তাঁর বন্ধুর ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে নিচে পড়ে যান (Bengal Girl Fell From NRI Society Building in Greater Noida) ৷ একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও, এই মুহূর্তে তিনি কোমায় রয়েছেন ৷ এই ঘটনায় ওই যুবতীর বন্ধু তথা ফ্ল্যাটের মালিক নীতিন গুপ্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ আত্মহত্যা না খুনের চেষ্টা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

গ্রেটার নয়ডার বিটা টু থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে বাসিন্দা ওই যুবতী 5 বছর আগে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে পানিপথ চলে যান ৷ সেখানে দু’জনে বিয়ে করেন ৷ কিন্তু, সেই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ৷ এর পর ওই যুবতী নয়ডায় একটি শপিং মলে কাজ করতেন ৷ সম্প্রতি তাঁর গ্রেটার নয়ডার এনআরআই সোসাইটির বাসিন্দা নীতিন গুপ্তার সঙ্গে পরিচয় হয় ৷ গত 12 ডিসেম্বর ওই যুবতী নীতিনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন ৷

জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে নীতিন জানিয়েছেন, গত বছর তাঁর স্ত্রী করোনায় মারা গিয়েছেন ৷ তার পরেই ওই যুবতীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় ৷ তাঁরা মাঝে মধ্যেই দেখা করতেন ৷ তেমনি ওইদিন রাতেও নীতিনের ফ্ল্যাটে তাঁরা দেখা করেন (Girl come from Panipat to meet Friend in Greater Noida) ৷ যুবতী ওইদিন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন ৷ নীতিনের পুলিশকে দেওয়া বয়ান অনুযায়ী, ভোরবেলা ওই যুবতী বাথরুমে যান ৷ সেখানে জানালা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দেন তিনি ৷ এর পর নীতিন নিজে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করান ৷

যদিও, এই ঘটনায় খুনের চেষ্টার বিষয়টিকে উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ ৷ অ্যাডিশনাল ডিসিপি ব়্যাঙ্কের এক আধিকারিককে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে নয়ডা পুলিশ ৷ যুবতীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর থেকেই তিনি কোমায় রয়েছেন ৷ ফলে তাঁর বয়ান নেওয়া সম্ভব হয়নি ৷